Docentes de Unter protestan en los puentes carreteros, con presencia de Gendarmería

Las fuerzas de seguridad se hicieron presentes para evitar cortes de tránsito. Los docentes rionegrinos iniciaron paro este martes.

La Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro ( Unter ) inició este martes un paro total de actividades por 48 horas en toda la provincia. Como parte de las medidas de protesta, se movilizaron a la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti, donde, desde primera hora de la mañana, se apostó personal de Gendarmería para evitar cortes en el tránsito.

La medida de reclamo fue ratificada luego de que el Gobierno no convocara a una nueva paritaria antes del 30 de abril, fecha límite que había fijado el gremio.

Como parte del plan de lucha, este martes se lleva adelante una actividad central en la zona de los puentes carreteros en Cipolletti. Aunque la medida no incluye el corte del tránsito, la circulación podría verse demorada.

Gendarmería en los puentes carreteros UNTER

En tanto, el miércoles habrá acciones en todas las seccionales.

El objetivo es visibilizar el conflicto y sumar presión para obtener respuestas salariales.

Reclamos: salario, condiciones y presupuesto

Unter exige una recomposición salarial que lleve el mínimo docente a dos millones de pesos.

Además, reclama el pase progresivo de sumas no remunerativas al básico y la continuidad de la actualización por inflación con un índice patagónico.

Desde el gremio también advirtieron sobre una situación “insostenible” en las escuelas: edificios en mal estado, falta de cargos y recortes presupuestarios.

unter gendarmeria

Fuerte crítica al Gobierno provincial

En un duro comunicado, el sindicato apuntó contra la falta de diálogo y acusó al Gobierno de “elegir el conflicto”.

También denunciaron amenazas, intentos de disciplinamiento y descuentos salariales.

Ante la medida de fuerza, el Ministerio de Educación informó que los docentes que asistan a trabajar podrán registrar su presencia a través de la web oficial.

unter gendarmeria2

El objetivo es dejar constancia de asistencia y evitar descuentos en la liquidación de haberes de mayo.

Desde Unter remarcaron que el paro forma parte de una profundización del plan de lucha definido en el último congreso.

“Sin respuestas, profundizamos el plan de lucha”, señalaron, y llamaron a una medida “contundente” en toda la provincia.