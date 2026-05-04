Se abre una oportunidad para Rolando Figueroa en una importante vacante por una jubilación

Un fundamental cargo en un organismo quedará vacante en poco tiempo. Ahora el gobernador podrá mandar pliegos con sus propias designaciones.

Rolando Figueroa tiene la oportunidad de designar una vacante importante en un órgano del Estado.

El Tribunal de Cuentas de la provincia del Neuquén no aparece en los titulares todos los días. Pero es uno de los organismos más poderosos del Estado provincial, encargado de auditar cada peso que gasta la administración central, los municipios, los organismos descentralizados y las empresas públicas.

Quien controla el Tribunal, en la práctica, controla quién mira, y quién no mira, las cuentas del poder público y los regímenes de transparencia. Por eso, lo que está pasando en estas semanas importa más de lo que parece, donde quedarán dos sillas vacías en menos de dos meses. Y acá se abre una oportunidad para el gobernador Rolando Figueroa .

La primera salida se produjo el 16 de abril, con la renuncia de la doctora Marcela Serrano, quien tenía a su cargo nada menos que la auditoría de la administración central de la provincia (Poder Ejecutivo, Legislatura y Poder Judicial).

Dos sillas vacías en el Tribunal de Cuentas

Serrano se fue para asumir como jueza de Cámara de la Primera Circunscripción, un cargo al que llegó con una trayectoria sólida con más de 20 años como docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Comahue, ex directora de Dictámenes de Fiscalía de Estado y persona de consulta permanente de muchos gobiernos provinciales en materia administrativa y constitucional.

Pero antes de que toda esa movida de calmara, llegó la segunda vacante. Antonio Di Maggio, vocal del cuerpo y referente de la fiscalización de organismos descentralizados, tiene el camino libre para jubilarse, según pudo saber LM Neuquén.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) ya le confirmó por escrito que su trámite de jubilación ordinaria está cumplimentado y en condiciones de otorgarse. El cese efectivo sería en junio de este año.

En cuestión de semanas, el Tribunal pasó de tener cinco vocales a enfrentar dos sillas vacías al mismo tiempo.

El cuerpo que tiene hoy al presidente Juan Pablo Dirr, cuya llegada al cargo tiene una historia particular. Fue propuesto por el exgobernador Omar Gutiérrez durante el período de transición, después del fallecimiento de Hugo Acuña, quien presidía el Tribunal. Junto a él permanece Marcelo Raimondo, a cargo de la auditoría de las empresas públicas, también designado en esa misma transición.

Jorge Sapag y Antonio Di Maggio Antonio Di Maggio, vocal del Tribunal de Cuentas tiene aprobada la jubilación en breve. fue designado en 2015, a propuesta del exgobernador Jorge Sapag.

Y está Ana Esteves, responsable de fiscalizar las cuentas de los municipios de toda la provincia, nombrada durante la segunda gestión del exgobernador Jorge Sapag.

Dirr y Raimondo llegaron con el sello de Gutiérrez pero en acuerdo con Figueroa. Esteves, con el de Sapag. Di Maggio y Serrano, también con Sapag pero ninguno con la exclusividad del actual gobernador. Hasta ahora.

La oportunidad que Rolando Figueroa esperaba

Así que por primera vez desde que asumió la gobernación, Rolando Figueroa tiene la posibilidad de enviar sus propios pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal de Cuentas.

Cuando Dirr y Raimondo fueron designados, Gutiérrez aún manejaba los tiempos de la transición y Figueroa acompañó el proceso con un acuerdo político. Pero no fue él quien eligió. Ahora, con dos vacantes (si se confirma la salida de Di Maggio) abiertas en simultáneo, el gobernador puede poner por primera vez a sus propios hombres (o mujeres) en el organismo que audita toda la provincia.

Los nombres que suenen en las próximas semanas dirán mucho sobre hacia dónde apunta Figueroa en materia de control del Estado. El Tribunal de Cuentas no es un cargo visible. Pero es uno de los más estratégicos que existen.

La fecha de la vacante

Con la eventual salida de Di Maggio sumada a la de Serrano, esa franja del Estado quedará sin el escrutinio habitual hasta que se cubran las vacantes.

El ISSN ya le envió la notificación formal ya que su expediente de jubilación ordinaria está en condiciones, y debe gestionar la norma legal de baja ante el Tribunal con al menos un mes de anticipación a la fecha efectiva de cese. Todo indica que junio será el mes del adiós.