Rolando Figueroa con Luis Caputo, por más inversiones para la provincia

Habrá nuevos proyectos a partir de la implementación del RIGI. Buscan mejorar la logística para Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió este miércoles con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , con el fin de analizar el desarrollo de las inversiones en la provincia de Neuquén y las proyecciones a futuro, a partir de la implementación del RIGI .

“Mantuvimos una reunión con el ministro @LuisCaputoAR donde analizamos el acierto que significó el impulso que dimos a la implementación del RIGI en el upstream, y se concretó gracias a un trabajo en equipo que brinda señales claras de confianza a la industria y se traduce en nuevas inversiones para nuestra provincia”, indicó el gobernador a través de su cuenta en la red social X.

“Se vienen nuevos proyectos RIGI con más inversiones para Neuquén, que permitirán acelerar el crecimiento y el empleo neuquino”, señaló el mandatario provincial al término de la reunión que mantuvieron en Buenos Aires.

Figueroa dijo que también se avanzó “en mejorar la logística y la competitividad, claves para seguir ampliando oportunidades y lograr que este desarrollo llegue a cada rincón de la provincia”.

Fuigueroa chevron

Chevron se suman a las becas

Por otra parte y relacionado con la actividad petrolera y la capacitación, las empresas Chevron y Pampa Energía comprometieron fondos millonarios en dólares para sostener y ampliar el alcance de las becas en 2026.

Figueroa y la ministra de Educación, Soledad Martínez encabezaron el acto en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, donde fueron convocados los CEO de Chevron, Ricardo Seeber y de Pampa Energía, Gustavo Mariani.

La compañía Chevron se sumó por primera vez al plan de becas con un aporte de 250 mil dólares, mientras que Pampa Energía reforzó su compromiso con la educación neuquina con otro aporte de 550 mil dólares, para sumarse como aliados del programa.

Las otras compañías

Estos montos se suman a otras contribuciones ya oficializadas de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que comprometió 3.300 millones de pesos para 2026, destinados a garantizar la permanencia y el egreso educativo en toda la provincia. En tanto, el BPN es por segundo año consecutivo el principal aportante al programa con 4000 millones de pesos.

El acuerdo contó con la participación de autoridades provinciales y referentes del sector energético.

Pampa Energía, había comprometido previamente alrededor de 500 mil dólares para el plan, consolidándose como “aliado plata” del programa y ratificando su continuidad en 2026. En tanto, la empresa Chevron que mantiene fuerte presencia en Vaca Muerta continúa con su estrategia de inversión en educación, en línea con otras operadoras relevantes que participan del programa neuquino.