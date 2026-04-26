Violencia de género: Inauguran Polo Integral de Mujeres y Diversidad en Neuquén

Por primera vez, un espacio congrega todos los servicios estatales destinados a mujeres en situación de riesgo por violencia de género.

El gobernador Rolando Figueroa participó del acto de inauguración del Polo Integral de Mujeres y Diversidad , un espacio modelo en el país para el abordaje de situaciones de violencia de género y de delitos contra la integridad física y sexual.

El sitio está ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén y funciona como canal de acceso único a todos los programas y acciones del Estado. Se propone brindar respuesta integral y coordinada con la participación de los organismos involucrados en la problemática.

La construcción del nuevo edificio -que incluye al Refugio Madre Teresa- fue concluida con fondos íntegramente provinciales tras la paralización de la obra por parte del gobierno nacional.

Con una superficie de 1.750 metros cuadrados y 1.720 millones de pesos de inversión, las nuevas instalaciones duplican la capacidad de alojamiento llegando a las 70 plazas; el refugio actualmente brinda protección a 13 mujeres, cinco niños y niñas y un adolescente.

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Los ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Policía del Neuquén trabajarán en el mismo espacio desburocratizando el acceso ciudadano a asistencia, programas y servicios.

Cómo funcionará el Polo

El dispositivo, destinado a mujeres y personas del colectivo LGBTQ+, estará abierto las 24 horas del día durante todo el año, ofreciendo atención crítica a través de equipos psicosociales y legales del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. La operatividad del lugar estará a cargo de la secretaría de Mujeres y Diversidad, dependiente de esta cartera.

Además, se pondrá en marcha un programa de acciones de capacitación, promoción de derechos y asistencia directa complementado con la atención médica y psicológica inmediata a través del programa Salud Mental Accesible, consultorios de enfermería, atención pediátrica y atención en salud sexual y reproductiva.

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Con el objetivo puesto en el logro de una autonomía real, se ofrecerán de manera articulada los programas del ministerio de Educación, Plan FinEs y de formación profesional, y del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, Emplea Neuquén, abriendo horizontes al desarrollo de una nueva vida, con herramientas para la inserción en el mercado laboral.

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura implementará programas para el fortalecimiento de redes comunitarias y actividades de difusión cultural para las infancias y juventudes como parte de Neuquén Joven.

El Poder Judicial garantizará el acceso a la justicia: disposición de medidas cautelares inmediatas, asesoramiento legal y articulación directa con el Cuerpo Médico Forense.

Embed INAUGURAMOS EL POLO INTEGRAL DE MUJERES Y DIVERSIDAD



En 2025 comenzamos a integrar las áreas de asistencia, prevención y promoción de derechos bajo la órbita de la Secretaría de Mujeres y Diversidades, con un objetivo claro: avanzar hacia un nuevo modelo de gestión que brinde… pic.twitter.com/RgEWejFLYx — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) April 21, 2026

La Policía del Neuquén también tendrá presencia permanente tomando denuncias y a través de la entrega inmediata de botones antipánico, así como también brindando seguridad en el acceso al dispositivo.

En este sentido, el Polo no solo se consolida como un espacio de atención técnica, sino también como un ámbito de construcción de red comunitaria que promueve vínculos de respeto y cuidado, fortaleciendo el tejido social desde el territorio.

Su diseño toma como referencia experiencias reconocidas internacionalmente, como el Polo Integral de la Mujer de Córdoba y los Sunflower Centers de Corea del Sur, adaptadas a la realidad territorial de Neuquén y al análisis situado de la Ruta Crítica que atraviesan las mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia.

La inauguración de un centro innovador

Durante el acto, la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini comentó que “hace algunos años, cuando se firmó el acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empezaron a soñar con este lugar, que también lleva el nombre de Ivana y Mayka Rosales, y que en algún momento eso se interrumpió”.

“Ese sueño tuvo un corte y fue este gobernador y este equipo de gestión de gobierno que tomó la decisión de darle continuidad y hacerlo aún más grande”, dijo y agregó: “De este sueño que hoy empieza a ser realidad, son parte todos los ministerios de este gabinete provincial”.

Indicó que se trata del tercer dispositivo de estas características en la Argentina. “El primero está en Córdoba, con quien tuvimos el honor de firmar un convenio de cooperación para llevar adelante esta experiencia, porque las experiencias nos ayudan a cometer menos errores y fortalecer nuestros proyectos. El segundo está en Salta, y el tercero está en la provincia del Neuquén”, detalló.

“El Polo Integral de atención a mujeres lo que genera es la construcción colectiva entre todos los organismos que participamos del sistema de protección”, aseguró la secretaria y remarcó que se trata de “un dispositivo integral que permite abordar las situaciones de violencia en todas sus dimensiones: de la promoción, de derechos, de la prevención y también de la asistencia integral”.

Barabini consideró que “no solamente estamos en el momento en el que se produce la urgencia, que hay que garantizar la refugiabilidad y la protección, sino que también tenemos que estar para garantizar esos proyectos de vida autónomos y libres de violencia”.

“Para eso, este Estado, como nos marca sistemáticamente nuestro gobernador, tiene que garantizar oportunidades”, afirmó y añadió: “Este lugar que hoy estamos inaugurando es eso, es una enorme oportunidad para este Estado de hacer algo diferente”.

La secretaria destacó la participación y el acompañamiento de la Policía del Neuquén, el Poder Judicial y las organizaciones de la sociedad civil.

Por último, Barabini remarcó: “La eficiencia no viene exclusivamente de la mano de la ausencia de Estado. La eficiencia se puede lograr con Estado presente, con garantía de derechos y soñando con un mundo más justo”.

Del acto inaugural también participaron las ministras de Educación, Soledad Martínez y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el ministro de Salud, Martín Regueiro; el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; la subsecretaria de Mujeres y Diversidad, Karina Montecinos; legisladores, miembros del Poder Judicial, autoridades de la Policía, concejales, vecinalistas y representantes de organizaciones, entre otros.