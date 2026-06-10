Desesperada búsqueda de una joven desaparecida en Plottier

La joven de 18 años fue vista por última vez este miércoles. Solicitan a la comunidad aportar cualquier información que ayude a encontrarla.

La Policía de Neuquén emitió un pedido de ubicación y paradero para dar con Aldana Morena Oñate , una joven de 18 años cuyo destino se desconoce desde este miércoles 10 de junio . La búsqueda se encuentra en marcha bajo intervención de la Justicia de Familia y las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizarla.

De acuerdo con la información difundida por la fuerza provincial a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, la joven fue vista por última vez en el barrio Alzogaray , en la manzana E, lote 6, sobre calle Las Violetas , en la ciudad de Plottier .

Según la descripción oficial, Aldana Morena Oñate es de nacionalidad argentina, tiene 18 años , mide aproximadamente 1,58 metros de altura , posee tez trigueña , contextura delgada , ojos marrones y cabello castaño largo . Al momento de difundirse la búsqueda no se contaba con información sobre la vestimenta que llevaba cuando se ausentó.

La causa es investigada por el Juzgado de Familia, que interviene en el expediente por desaparición de persona. También participa la unidad policial especializada DCAEyM-BAP, encargada de las tareas de búsqueda y localización.

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Pedido de información a la comunidad

Desde la fuerza provincial remarcaron la importancia de que cualquier persona que haya visto a la joven o tenga información sobre su posible ubicación se comunique de inmediato con las autoridades. En estos casos, los primeros datos aportados por testigos suelen resultar fundamentales para orientar la investigación y agilizar las tareas de rastreo.

El pedido de colaboración fue difundido mediante el sistema oficial de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía de Neuquén, una herramienta que permite amplificar el alcance de los avisos y llegar rápidamente a vecinos, familiares y potenciales testigos.

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Aldana Morena Oñate pueden comunicarse al teléfono (299) 4569787 o acercarse a la comisaría más cercana. Toda información será recibida por las autoridades que intervienen en la investigación.