Un joven de 21 años está desaparecido hace tres semanas: una persecución y la sospecha contra el exsuegro

La desaparición de Axel González mantiene en vilo a Chaco. La declaración de uno de los detenidos dio un giro a la investigación.

La desaparición de Axel Alejandro González en Chaco movilizó un importante operativo de la policial para dar con su paradero.

Por estas horas está activa la búsqueda de Axel Alejandro González, un joven de 21 años que se encuentra desaparecido desde el 16 de mayo. A 18 días de haber sido visto por última vez, la Policía del Chaco desplegó un amplio operativo con drones, canes, caballería y personal especializado. Y el testimonio de uno de los detenidos por el caso dio el nombre de un nuevo sospechoso.

Más de 250 efectivos de distintas divisiones participan de los rastrillajes, entre ellas Infantería, Canes, Investigaciones, Inteligencia Criminal, Seguridad Rural, Policía Caminera y Bomberos. También intervienen drones de vigilancia aérea, caballería y equipos especializados en búsqueda de personas.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada en distintos sectores de la ciudad y zonas cercanas, con el objetivo de ampliar el área de cobertura y obtener información que permita dar con el paradero del joven.

La desaparición que mantiene en vilo a Chaco

Axel fue visto por última vez el 16 de mayo cuando, según testimonios de personas de su entorno, partió desde el barrio Takay, en Puerto Tirol, hacia la vivienda de su exnovia en Puerto Vicentini, pero nunca llegó. A partir de ese momento, su familia perdió todo contacto con él, lo que desencadenó la búsqueda y la posterior radicación de la denuncia ante las autoridades.

El caso derivó en un operativo de amplio alcance en la provincia de Chaco. La Policía desplegó equipos del Departamento de Canes, del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y otras divisiones especializadas. Los rastrillajes abarcaron distintos sectores de Fontana, la ribera del riacho Arazá y predios aledaños a las lagunas cloacales de Sameep. Las tareas de búsqueda se extendieron durante varios días sin que los efectivos hallaran rastros del joven.

Busqueda, Axel. Chaco

Pero la reconstrucción oficial de los hechos ubica a González en la madrugada de ese domingo en inmediaciones de Puerto Tirol, donde un móvil policial intentó identificar a dos jóvenes que caminaban por la zona. Uno de ellos fue identificado por los agentes. González, según esos testimonios, escapó antes de ser interceptado.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 14 ordenó allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de Fontana y Puerto Tirol. En esos procedimientos, los efectivos secuestraron diez celulares, prendas de vestir y una toalla con manchas de sangre que arrojó resultado positivo en la prueba de luminol.

Las pericias para determinar si esa sangre pertenece a González quedaron a cargo del Departamento Cibercrimen, que también trabaja en la extracción de datos de los dispositivos electrónicos y en el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia de la zona.

Como resultado de los allanamientos también se hallaron las ojotas del joven en un campo cercano al último domicilio al que se dirigía la noche de su desaparición, próximo a una laguna. Los investigadores consideran ese sector como la última ubicación concreta confirmada de González hasta el momento.

La declaración de uno de los detenidos y un sospechoso investigado

Según relató uno de los imputados, identificado como de A.P. ante el Equipo Fiscal Especial (EFE), vio al chico de 21 años corriendo descalzo, con sus ojotas en las manos, mientras A.R.G. -otro de los detenidos- lo perseguía en moto.

Las declaraciones del sospechoso fueron tomadas en cuenta por los investigadores dada la precisión de los detalles. El testigo describió que González vestía un short negro con efecto nevado y un buzo gris claro con medio cierre. Al cruzarse con él, el joven desaparecido lo miró fijamente aunque no emitió sonido.

El detenido indicó que el hombre manejaba una Honda Wave blanca con campera celeste de tres franjas, jean claro, zapatillas negras y gorra marrón. Y en el asiento trasero viajaba otra persona que no logró identificar por la oscuridad. En su declaración también señaló al hijo del hombre mencionado quien habría aparecido a bordo de otro rodado de gran cilindrada.

Quiénes son los imputados por la desaparición de Axel

A.P. es uno de los imputados en la causa y está señalado por haber creado un perfil falso en una red social para difundir una versión que responsabilizaba a la policía, pero las pericias realizadas hasta el momento descartaron esa hipótesis. “A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla”, afirmó el oficial principal Facundo Gómez, vocero de la Policía del Chaco, según Diario Norte.

Allanamientos. Busqueda, Chaco

La fiscalía investiga a la exnovia del joven desaparecido, su exsuegro A.R.G. -alias “Cuno”, su excuñado y el último amigo que estuvo con el joven antes de su desaparición.

Por su parte, los cuatro policías que prestaron servicios en la Comisaría Segunda de Fontana entre el 16 y el 17 de mayo decidieron designar una defensora oficial. Se trata de un oficial subayudante R.B., una cabo Y.R. y los agentes A.M. y C.T. Todos fueron trasladados a otras dependencias tras conocerse la desaparición el 16 de mayo. Si bien hasta el momento no prestaron declaración, sus celulares serán peritados por especialistas de Gendarmería Nacional.