Qué dice la carta que encontró la abuela de Agostina Vega escondida en un cajón

El escrito ya forma parte del expediente judicial. Podría aportar datos importantes sobre las circunstancias previas al femicidio.

Agostina Vega escribió una carta en la que revela datos estremecedores sobre las circunstancias previas a su muerte en Córdoba.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento que podría resultar determinante para el avance de la causa. Se trata de una carta escrita por la adolescente de 14 años que apareció en las últimas horas, y según confirmó la familia, ya fue entregada a la Justicia.

Los familiares de la menor creen que el documento podría ofrecer pistas sobre las situaciones que atravesó antes de su muerte y ayudar a reconstruir los hechos que son analizados por la Justicia.

El escrito fue encontrado este miércoles por su abuela materna, Elizabeth Heredia, entre las pertenencias de la joven. Estaba guardada en un cajón donde la chica conservaba su ropa interior.

Luego del hallazgo, la familia decidió presentar el escrito ante el fiscal Raúl Garzón, quien está a cargo de la investigación, para que sea incorporado al expediente.

Qué dice la carta que encontró la abuela de Agostina Vega

Si bien el contenido completo de la carta no fue difundido a la prensa, la abuela de la adolescente aseguró que en esas páginas Agostina contó “todo lo que ella venía viviendo”, y daba daba detalles sobre situaciones de su vida.

Qué se sabe de la carta que escribió Agostina Vega

“Se trata de una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior que yo encontré esta mañana”, explicó Heredia mientras participaba de la marcha de Ni Una Menos en la ciudad de Córdoba, donde uno de los principales reclamos fue el pedido de justicia por la menor.

El abuelo de Agostina, Miguel Heredia, dio más detalles del contenido de la carta. El hombre aseguró que la misiva estaba dirigida a su padre, Gabriel Vega, y que allí le preguntaba “¿Por qué la maltrató toda la vida?“.

“Esa carta no firmó como Agostina Vega, firmó como Agostina Heredia”, agregó Miguel en declaraciones a C5N, al tiempo que agregó que la menor fallecida describió “una paliza” que le habría dado el padre a su hija.

La carta, un elemento importante para la investigación

La Justicia no informó si el documento será sometido a pericias ni qué impacto podría tener en la causa. Sin embargo, para la familia se trata de un elemento de gran valor que podría aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.

Abuela, Agostina Vega Elizabeth Heredia, abuela de Agostina Vega.

La presentación de la carta se produjo el mismo día en que los restos de Agostina fueron entregados a sus familiares para realizar un velatorio íntimo. Además, en las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción N°13 anunció que la causa que investiga el crimen quedará bajo secreto de sumario durante 10 días, como consecuencia de los peritajes realizados este miércoles.

En el mismo comunicado, también se confirmó que el expediente incorporará la denuncia de 2025 contra Claudio Barrelier por “privación ilegítima de la libertad”.

El año pasado, el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente estuvo preso 20 días acusado de haber secuestrado a una joven. Sin embargo, por disposición del fiscal de Instrucción Iván Javier Rodríguez, Barrelier fue liberado luego de haber pagado una fianza millonaria.