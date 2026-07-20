20 de julio: cuál es el verdadero origen de la fecha del Día del Amigo

Reuniones, mensajes y regalos forman parte de una tradición que se conversa con el paso de los años.

Cada 20 de julio , bares, restaurantes y casas de todo el país se llenan de reuniones por el Día del Amigo en Argentina . La fecha funciona como una oportunidad para reencontrarse, compartir una comida, enviar mensajes y reconocer a quienes acompañan en los momentos felices y también en las etapas difíciles. Pero cuál es su verdadero origen.

Su historia está relacionada con la llegada del ser humano a la Luna y con la iniciativa de Enrique Ernesto Febbraro , un argentino que interpretó aquel acontecimiento como una señal de unión entre todos los habitantes del planeta.

Con el paso del tiempo, el 20 de julio dejó de ser solamente una propuesta personal. La fecha se instaló en la vida cotidiana, llegó a otros países y se convirtió en una jornada marcada por los saludos, las reuniones y las búsquedas de frases, imágenes y regalos para los amigos.

La llegada del hombre a la Luna y el origen del Día del Amigo

El origen del Día del Amigo se remonta a 1969, año en el que la misión Apolo 11 consiguió que seres humanos caminaran por primera vez sobre la superficie lunar. Millones de personas siguieron la transmisión por televisión y compartieron un acontecimiento que parecía superar las diferencias políticas, culturales y geográficas.

Entre quienes observaron aquel momento se encontraba Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, profesor de psicología, músico y radioaficionado argentino. Para él, la llegada a la Luna no representaba únicamente un logro científico o tecnológico. También podía interpretarse como un gesto colectivo de la humanidad hacia el universo.

Febbraro consideró que aquel episodio ofrecía una oportunidad para promover la amistad entre las personas. Con esa idea, comenzó a enviar cartas a distintos países para proponer que el 20 de julio fuera reconocido como Día del Amigo.

El impulsor de la celebración distribuyó miles de mensajes y recibió respuestas desde numerosos lugares. Su propuesta se apoyaba en una idea sencilla: el alunizaje había unido a personas de distintas nacionalidades frente a un mismo acontecimiento y podía convertirse en el punto de partida para una jornada dedicada a los vínculos humanos.

La iniciativa encontró una recepción favorable y empezó a difundirse dentro de la Argentina. Aunque no todos conocían el nombre de Febbraro ni el origen lunar de la celebración, el Día del Amigo del 20 de julio comenzó a instalarse como una costumbre popular.

Cómo se convirtió en una tradición argentina

Con los años, la fecha adquirió características propias. El Día del Amigo en Argentina pasó a celebrarse con cenas, encuentros en bares, reuniones familiares y mensajes enviados desde las primeras horas de la jornada.

En muchas ciudades, la demanda de reservas obliga a organizar las salidas con anticipación. Los restaurantes suelen preparar menús especiales y los comercios ofrecen regalos pensados para grupos de amigos. También aumentan las ventas de chocolates, bebidas, flores y objetos personalizados.

Sin embargo, el centro de la celebración no está necesariamente en los regalos. Para muchas personas, el 20 de julio representa una oportunidad para recuperar contactos, volver a conversar con alguien que vive lejos o agradecer el acompañamiento recibido durante el año.

La amistad suele definirse como una forma de familia elegida. A diferencia de otros vínculos, se construye a partir de la confianza, la afinidad y las experiencias compartidas. Por eso, el Día del Amigo puede reunir tanto a compañeros de la infancia como a personas conocidas en el trabajo, la universidad, un club o cualquier otro ámbito.

La celebración también se adaptó a las nuevas formas de comunicación. Las llamadas telefónicas y las tarjetas impresas fueron acompañadas por mensajes de WhatsApp, publicaciones en Instagram, videos, fotografías antiguas y gifs por el Día del Amigo.

Las búsquedas y los saludos más populares del 20 de julio

Durante el 20 de julio, el término “Día del Amigo” suele ubicarse entre las principales búsquedas de Internet en Argentina. Los usuarios buscan frases emotivas, mensajes breves, imágenes, tarjetas digitales y formas originales de saludar.

Entre las consultas más habituales aparecen expresiones como “frases para el Día del Amigo”, “mensajes para amigos”, “imágenes del Día del Amigo” y “gifs para enviar por WhatsApp”. También se multiplican las búsquedas relacionadas con restaurantes, regalos y planes para compartir.

La tradición surgida en Argentina se extendió a otros países de la región. El Día del Amigo del 20 de julio también se celebra, con distintas características, en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay. En otros lugares existen fechas diferentes dedicadas a la amistad.