Búsqueda en los pisos y paredes de la casa de Barrelier por el femicidio de Agostina Vega: las sospechas

Un importante operativo se realizó en la vivienda donde asesinaron a la adolescente de 14 años. Qué elementos se secuestraron.

Agentes del Ministerio Público Fiscal trabajaron durante más de 6 horas en la casa del imputado.

Este miércoles por la tarde se montó un amplio operativo en la casa de Claudio Barrelier, único detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba . El procedimiento tenía como objetivo reconstruir las últimas horas con vida de la adolescente y cómo ocurrió el crimen.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Raúl Garzón en el domicilio ubicado sobre Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico. También se levantaron pruebas en el lavadero donde estuvo el auto Ford Ka tras el crimen y el bar donde trabaja Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier.

A lo largo de la jornada, se llevaron a cabo pruebas acústicas en el domicilio para conocer si las personas que estaban en la casa podrían haber escuchado algo, según se informó en Telenoche. También se habría trabajado en el baño del domicilio para detectar posible material genético.

Al mismo tiempo, personal del Ministerio Público Fiscal secuestró bolsas y un colchón, elementos que serán sometidos a pruebas complementarias. Por su parte, agentes de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica se encargaron de buscar manchas hemáticas.

femicidio agostina vega

Cuáles son las pericias realizadas en la casa de Claudio Barrelier

En el allanamiento también se incautó ropa de los residentes y realizaron una planimetría forense para determinar las dimensiones y las disposiciones de cada habitación, técnica que permite representar gráficamente la escena de un crimen. "Buscan establecer la mecánica de muerte a través de las proyecciones en el lugar", le explicaron a Noticias Argentinas.

Debido a que los investigadores buscan determinar si Barrelier actuó solo o hubieron cómplices, otro punto analizado fue el grosor de las paredes para establecer el aislamiento de las habitaciones de la vivienda.

allanamiento casa barrelier (1)

En ese sentido, la Justicia busca establecer si corresponde avanzar con nuevas imputaciones en la causa. Además, "los abuelos de Agostina aportaron la versión de que dos personas ingresaron a la casa después de que la adolescente entrara junto a Barrelier", explicaron desde El Doce TV.

Por otra parte, en el lavadero de autos donde dos hombres limpiaron el Ford Ka negro -que habría usado Barrelier para llevar los restos de Agostina hacia el descampado-, los agentes confiscaron un trapo y dos esponjas.Respecto al allanamiento en el bar, no trascendió si hubieron elementos que hayan sido secuestrados.

Se ordenó secreto de sumario por 10 días en la causa de Agostina Vega

La Fiscalía de Instrucción número 13 de la ciudad de Córdoba, que encabeza Raúl Garzón, decretó este miércoles "el secreto de sumario por diez días" en la causa que se encarga de investigar el femicidio de la adolescente.

En el mismo comunicado de la Justicia, también se explicó que "requirió la acumulación de la causa por 'Privación Ilegítima de la Libertad' contra el imputado Claudio Barrelier de 2025".

barrelier A cuatro días del hallazgo del cuerpo de Agostina, Instituto Atlético Central Córdoba emitió un contundente comunicado.

Además, Garzón sumó dos fiscales especialistas en Violencia de Género a la investigación del presunto femicidio de Agostina Vega: se trata de Claudia Alejandra Romero, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del Cuarto Turno; y Juan Fernando Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Juan Fernando Ávila Echenique.