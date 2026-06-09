Uber y Didi en Neuquén: la Municipalidad avanza en las negociaciones para legalizar las aplicaciones

Hasta hoy, sólo la plataforma Cabify está habilitada en la ciudad. Aclaran qué falta para que lleguen otras opciones al transporte de pasajeros.

Pese a que la Municipalidad de Neuquén sólo autorizó el funcionamiento de la plataforma Cabify , muchos pasajeros neuquinos recurren a otros sistemas de transporte similares, como Uber o Didi , que siguen sin estar regularizados en la capital. En ese escenario, el gobierno local adelantó que trabajan en las negociaciones para que estas empresas se adecúen a las normativas vigentes y desembarquen legalmente en la ciudad.

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén , aseguró que ya tienen conversaciones con los representantes de estas compañías, que aún no cumplen los requisitos para funcionar de manera autorizada en la capital.

"Entendemos que los vecinos usan tanto esta modalidad como la que está habilitada, que es Cabify", dijo el funcionario. Desde la Municipalidad insisten en que no están en contra de la llegada de plataformas que conectan a usuarios y choferes para traslados urbanos, siempre y cuando se adapten a las exigencias establecidas en la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.

En una entrevista radial, Espinosa afirmó que las plataformas se nutren del trabajo de conductores que usan autos particulares, y también de los choferes de taxis y remises, que trabajan en el servicio regulado pero también eligen usar las aplicaciones.

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"Las compañías de aplicaciones necesitan del servicio regulado porque, en las primeras horas de la mañana, ellos están más presentes que los conductores ocasionales, que suelen tener otros trabajos durante el día y prestar el servicio sólo en la tarde o en la noche para generar un ingreso extra", aclaró.

Según explicó, la Municipalidad sigue con controles para garantizar que por la ciudad sólo circulen los servicios autorizados. "El trabajo que llevamos adelante de regularización tiene mucho efecto porque hemos hecho muchas intervenciones", dijo y aclaró que, no obstante, ya han avanzando en las conversaciones para que las compañías que ya se utilizan por los neuquinos ahora lo hagan bajo las normas locales.

Más cerca de habilitar Uber y Didi

Pero, ¿Qué falta para que Uber y Didi sean plataformas legales en Neuquén? Para la Muni, es un tema de documentación. Si bien, en la práctica, estas aplicaciones ya funcionan y son utilizadas por los pasajeros, Espinosa aclaró que no están adecuadas a las normativas.

concejo deliberante neuquen -VALIDA 1200-

"Hay distintas miradas con respecto al servicio, ellos manifiestan que son una empresa de tecnología y no de transporte", dijo el funcionario y agregó: "Estamos tratando que la persona jurídica que regule su compañía vaya en consonancia con lo que determina la ordenanza".

De este modo, reforzó la postura de la Municipalidad, que alienta todas las alternativas que otorguen mejores servicios urbanos a los vecinos. Así, la llegada de las plataformas busca complementarse con otros servicios de transporte, que incluyen los taxis y remises, el sistema COLE y el sistema SiBici.

"Vamos avanzado para poder regularizar la situación y que todos los que estén por el camino correcto y habilitado puedan realizar la actividad", expresó.

uber

Espinosa afirmó que el volumen de actividad económica y consumo de la ciudad "es un llamador para las compañías que se interesan en trabajar en la habilitación". "La ciudad genera un interés importantísimo porque es una ciudad dinámica y con consumo importante", agregó.

Los límites a los permisos

Aunque se trata de plataformas que funcionan en distintas ciudades y países del mundo, las aplicaciones suelen presentar versiones distintas en base las necesidades o hábitos de consumo de cada región. En ese contexto, Uber cuenta con opciones más premium y otras más económicas, que incluso permiten el traslado como pasajero de una moto.

subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa

Espinosa se mostró renuente a permitir un servicio de viajes en moto dentro de la ciudad de Neuquén. "Lo veo muy riesgoso, y es una condición en el transporte público y los medios de movilidad, es riesgoso para la vida de las personas y para la accidentología", dijo.

Y aclaró que esta prestación "se da en algunos países con una densidad poblacional muy importante, donde ese vehículo se gestiona bien en ese tipo de urbes".

"Creo que estamos muy lejos y espero que no se den estas iniciativas porque tener un acompañante en moto como pasajero es muy peligroso", cerró.