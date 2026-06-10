Contra la pesca ilegal: la policía secuestró una importante cantidad de truchas

Ocurrió este lunes por la noche durante un operativo de control vehicular. Además, se labraron actas de infracción.

El operativo tuvo lugar este lunes por la noche.

Una vez más, un operativo de control en las rutas de la provincia de Neuquén permitió evitar un caso de pesca ilegal . El procedimiento se realizó este lunes por la noche y terminó con el secuestro de un importante número de truchas y elementos vinculados a la actividad.

Además, las autoridades realizaron las actas de infracción correspondientes ante la gravedad de este tipo de delitos.

De acuerdo a la información brindada por la Policía , el operativo tuvo lugar ayer sobre la Ruta Nacional 40 , en cercanías del embalse Alicurá .

El mismo fue llevado adelante por personal del Destacamento Nahuel Huapi, que realizaba tareas de control vehicular e identificación de personas frente a la unidad policial.

operativo contra la pesca ilegal 2

Qué encontraron durante el operativo

Durante los controles, los efectivos detuvieron una camioneta en la que viajaban dos hombres. Al proceder a la identificación, los ocupantes exhibieron de manera voluntaria una conservadora y varias bolsas en las que transportaban un total de 16 truchas faenadas y una bolsa con huevos de trucha.

Ante la situación, se convocó a un guardaparque para verificar la documentación correspondiente y determinar si la actividad se había desarrollado dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente.

Infracciones a la normativa de pesca

Tras las verificaciones realizadas, las autoridades constataron una presunta infracción a las normas que regulan la pesca deportiva en la zona protegida de Alicurá.

De acuerdo con las actuaciones, los involucrados transportaban una cantidad de piezas ictícolas superior a la permitida y, además, solo uno de ellos contaba con el permiso habilitante para realizar la actividad.

Como consecuencia, se labraron las correspondientes actas de infracción y se dispuso el secuestro de todos los elementos vinculados al hecho.

Qué elementos fueron secuestrados

Además de las truchas y los huevos, el personal interviniente incautó una importante cantidad de equipamiento utilizado para la pesca.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Un motor fuera de borda.

Un gomón.

Equipos de comunicación.

Un GPS.

Cajas con señuelos y accesorios de pesca.

Cinco cañas con reel.

Un cuchillo.

Finalizadas las diligencias, los dos hombres continuaron viaje, mientras que las piezas ictícolas y el equipamiento quedaron a disposición de la autoridad competente para avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes.

truchas decomisadas

Operativo contra la pesca ilegal: secuestraron más de 10 truchas y cañas de pescar

El caso se suma a otros ocurridos en la provincia. El pasado 22 de mayo, personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur realizó un operativo de control y prevención junto a agentes de Fauna de San Martín de los Andes para identificar, mediante un patrullaje, infracciones vinculadas a la pesca ilegal.

Entre las 10 y 21 horas, desde el sector Alicurá hasta la zona de Confluencia, las autoridades realizaron un patrullaje que terminó con siete actas de infracción vinculadas a controles de pesca y normativa vigente por la pesca de truchas. Cabe recordar que se labran estas actas por incumplimiento de la Ley Provincial N° 2.539, que regula la actividad pesquera en la provincia.

De esta forma, se procedió al secuestro de 14 piezas de trucha y tres cañas de pescar. Las truchas decomisadas serán trasladadas y posteriormente donadas a la Escuela Rural N° 51 de la Comisión de Fomento Pilolil.