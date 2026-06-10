Polémica resolución al femicida de Mabel Mena: Jorge Linco estaba en la cárcel y lo dejaron salir

El hombre había sido declarado culpable por el femicidio de su expareja tras un juicio atravesado por dos veredictos contradictorios. Ahora tendrá domiciliaria.

El caso por el femicidio de Mabel Mena volvió a generar fuerte repercusión en Junín de los Andes . Jorge Octavio Linco , declarado culpable por el crimen de su expareja en un juicio cargado de tensión, dejará la prisión preventiva común y pasará a cumplir detención domiciliaria en Paraje El Sauce, con custodia policial permanente.

La decisión fue tomada este martes durante una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en la Sala 1 de la Oficina Judicial Penal de la IV Circunscripción. El tribunal estuvo integrado por las juezas Laura Barbe, Carolina González y Leticia Lorenzo, quienes resolvieron por mayoría revocar la medida que había sido dispuesta el 4 de junio por el juez Pombo.

La audiencia se extendió desde las 12:10 hasta las 13:55 y tuvo como eje el pedido de la defensa de Linco, encabezada por el abogado Carlos David Fernández. El planteo principal fue que se revisara la prisión preventiva y se dispusiera la libertad del acusado. Como alternativa, solicitó que se le concediera prisión domiciliaria con dispositivo electrónico.

La fiscalía, representada por Lucila Maggiora y Gastón Ávila, se opuso al pedido. También lo hizo la querella, a cargo de Lorena Miani, quien acompañó los argumentos del Ministerio Público Fiscal y pidió además consigna policial en el domicilio de Mabel Mena.

Finalmente, el tribunal resolvió por mayoría hacer lugar a la propuesta de la defensa. Las juezas Carolina González y Laura Barbe votaron a favor de modificar la medida, mientras que Leticia Lorenzo se inclinó por confirmar la decisión anterior del juez Pombo.

jorge linco femicidio junin.jpg Jorge Linco será juzgado por femicidio por un jurado popular, ya que pertenece a la comunidad Zuñiga.

Domiciliaria, custodia policial y prohibición de contacto

La resolución dispuso que Jorge Linco cumpla la detención domiciliaria en Paraje El Sauce, el lugar donde tenía su domicilio. La medida deberá cumplirse por el mismo plazo que había sido fijado en la audiencia original.

Además, el tribunal ordenó que la detención domiciliaria se realice con custodia permanente de personal policial. También se dispuso librar oficio a la OPTIC para verificar si es viable la colocación de un dispositivo electrónico de control.

En caso de que la tobillera electrónica pueda ser colocada, la custodia policial no quedará automáticamente sin efecto. Según la resolución, deberá mantenerse de manera permanente hasta que exista una nueva decisión judicial que indique lo contrario.

El fallo también estableció una prohibición absoluta de contacto. Linco no podrá comunicarse por ningún medio con familiares de Mabel Mena ni con personas propuestas como testigos en la causa. La restricción incluye llamados telefónicos, mensajes, redes sociales, publicaciones, contactos directos o indirectos y cualquier otro tipo de comunicación.

Las partes acusadoras dejaron planteada la reserva de impugnación, por lo que la decisión podría ser cuestionada en instancias posteriores.

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Un caso atravesado por un veredicto inusual

La nueva resolución vuelve a poner bajo la mirada pública una causa que ya había quedado envuelta en una fuerte controversia judicial. El juicio por el femicidio de Mabel Mena terminó con Jorge Linco declarado culpable, pero antes de llegar a ese resultado se produjo una situación que generó sorpresa, malestar y debate dentro y fuera de la sala.

Según reconstruyó la defensa, el jurado popular emitió primero un veredicto que declaraba a Linco no culpable por inimputabilidad respecto del femicidio, aunque lo consideraba responsable material del hecho. La diferencia jurídica no es menor: bajo esa figura, una persona puede ser considerada autora de una conducta, pero no recibir condena penal si se entiende que, al momento del hecho, no tenía capacidad de comprender la criminalidad de sus actos.

La defensa sostuvo durante todo el juicio que Linco padecía un deterioro cognitivo crónico asociado al alcoholismo. Según esa teoría, esa condición le habría impedido comprender la ilicitud de sus actos al momento del crimen.

Los doce jurados, tras casi dos horas de deliberación, habrían acompañado inicialmente ese planteo. Sin embargo, después de la lectura de ese primer veredicto, se produjo el episodio que abrió la polémica.

De acuerdo con lo relatado por el defensor Carlos David Fernández, cuando el jurado comenzó a retirarse de la sala, tres de sus integrantes quedaron cerca de los familiares de la víctima. En ese momento, escucharon los sollozos y expresiones de dolor de la familia de Mabel Mena.

Según el abogado, esos tres jurados se detuvieron y dijeron: “Hay dudas. Paren, paren”. Esa situación derivó en un planteo inmediato de la fiscalía, que sostuvo que el veredicto escrito no reflejaba lo que el jurado realmente había querido expresar.

Desde la acusación se pidió que el jurado aclarara si su voluntad había sido absolver a Linco por inimputabilidad o si existía una confusión en la forma en que se había plasmado la decisión.

La fiscalía argumentó que no buscaba que el jurado explicara sus fundamentos, sino evitar lo que consideró un posible escándalo jurídico e institucional: que el documento firmado no coincidiera con la decisión realmente adoptada en la deliberación.

La querella adhirió al planteo y pidió que los propios jurados confirmaran cuál había sido el alcance de su decisión.

El segundo veredicto fue condenatorio

Tras la instrucción correctiva sobre el alcance de la figura de inimputabilidad, el jurado popular volvió a deliberar y emitió un segundo veredicto. Esta vez, declaró culpable a Jorge Linco por mayoría de doce votos por homicidio agravado por el vínculo con la víctima.

También lo declaró culpable por mayoría de nueve votos por homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Además, lo encontró culpable por unanimidad por las lesiones leves sufridas por Marcos Gómez Triscuzzi, amigo de Mabel Mena, quien también fue atacado durante esa madrugada.

Al comunicar el resultado, el juez Balderrama le indicó a Linco que esa era la decisión tomada por el jurado popular y que su abogado tendría la posibilidad de pedir una revisión. Con esa frase, cerró una audiencia que ya había quedado marcada por una secuencia excepcional.

MABEL MENA-MUERTE-FEMICIDIO- JUNÍN DE LOS ANDES-.jpg Los familiares de Mabel Mena quieren que no haya cambios en la sede del juicio por jurados y que se desarrolle en Junín de los Andes.

Un fallo que suma tensión al caso

La resolución de este martes, que le otorgó prisión domiciliaria con custodia policial permanente, vuelve a encender la discusión alrededor de una causa que ya había generado fuerte sensibilidad social en Junín de los Andes y en toda la provincia.

Para la defensa, la decisión representa un reconocimiento parcial a sus planteos y abre el camino para discutir lo ocurrido durante el juicio. Para la fiscalía y la querella, en cambio, la domiciliaria será motivo de impugnación.

Mientras tanto, el caso sigue lejos de cerrarse. El veredicto condenatorio permanece vigente, la pena aún deberá definirse y la controversia por los dos pronunciamientos del jurado popular promete escalar a instancias superiores.

En Junín de los Andes, el nombre de Mabel Mena continúa ligado al reclamo de justicia. Y ahora, con la prisión domiciliaria de su femicida, la causa vuelve a quedar en el centro de una discusión judicial y social que promete nuevos capítulos.