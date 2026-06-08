La campeona olímpica compartió una receta que se viralizó: gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia.

La receta viral de Paula Pareto, rica en colágeno: paso a paso para preparar esta gelatina de chía

La campeona olímpica Paula Pareto ostenta una fuerte presencia en las redes sociales. Recientemente, compartió una receta que se viralizó prontamente: cómo elaborar una gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia. Y aquí te la presentamos.

Cabe destacar que Pareto continúa ligada al deporte: en abril de 2026, acompañó a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 en su rol de presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA). "Argentina tuvo una delegación muy fuerte, con chicos que están en formación y van a seguir su crecimiento", comentó la ex judoca .

Receta viral de Paula Pareto: gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia

Para preparar esta receta viral de Paula Pareto y elaborar una gelatina de chía y remolacha, rica en colágeno y aliada contra la anemia, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:

Remolacha, rica en hierro y antioxidantes.

Chía, fuente de omega 3, fibra y proteínas vegetales.

Gelatina sin sabor, que contribuye a la producción natural de colágeno, clave para la salud de la piel, las articulaciones y los músculos.

En sus redes sociales, Paula Pareto comentó que se decidió a probar elaborar esta gelatina después de leer que el colágeno es recomendable a partir de los 30 años. “Llegó, casi 10 años después, pero peor sería nunca arrancar no?”, dijo entre risas.

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La guía paso a paso de Paula Pareto para elaborar la gelatina de chía y remolacha

Como primer paso, deberemos proceder a hidratar la chía. Para ello, mezclaremos dos cucharadas de semillas con una taza de agua y dejaremos reposar por 20 minutos.

Preparación de la base: licuar dos remolachas cocidas con una taza de agua, colar y endulzar con stevia, miel o azúcar. Añadir una cucharadita de jengibre o jugo de limón.

Agregar la gelatina : hidratar 10 gamos de gelatina sin sabor con 10 cucharadas de agua fría, dejar reposar 10 minutos y luego calentarla en microondas en dos tandas de 15 segundos.

: hidratar 10 gamos de sin sabor con 10 cucharadas de agua fría, dejar reposar 10 minutos y luego calentarla en microondas en dos tandas de 15 segundos. A continuación, deberemos mezclar todo: combinar la gelatina con la preparación de remolacha y chía, integrar bien y colocar en moldes.

con la preparación de remolacha y chía, integrar bien y colocar en moldes. Llevarla a la heladera por al menos 4 horas hasta que tome consistencia.

Según Paula Pareto, esta gelatina de chía y remolacha -que es rica en colágeno y una gran aliada contra la anemia- es un postre liviano, natural y nutritivo, perfecto para sumar a desayunos o meriendas. Es oportuno reseñar que el colágeno es la proteína más presente en el cuerpo humano (representa cerca de un 25%) y, asimismo, cumple un papel clave en la salud de los huesos, articulaciones y la piel.

Según lo consigna la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, los péptidos de colágeno se producen al descomponer las proteínas de colágeno completas en trozos pequeños. Cuando se toman por vía oral, estas moléculas con propiedades regeneradoras parecen acumularse en la piel y el cartílago.