Paula Pareto: "No deja de sorprenderme el reconocimiento de la gente"

“Me siento feliz de formar parte del equipo argentino y agradecida al Comité Olímpico Argentino que me dio la posibilidad de estar también, haciendo esfuerzo del otro lado. Creo que me estreso más que cuando competía” , aseguró entre risas.

“Me lo han preguntado mucho si tengo ganas de volver y realmente no lo siento. Debe haber sido porque lo he dejado todo. Estuve feliz de haberlo hecho, haberla pasado bien, con felicidad, porque lógicamente las competencias no son todo lo que uno espera. En rasgos generales, tengo un buen recuerdo” comentó.

Pareto luce impecable y su estado físico óptimo se puede apreciar en los posteos de instagram, en los que suele mostrar sus rutinas. De todas formas, sigue igual de humilde que siempre: "Me mantengo activa, es verdad, pero no más de hora y media porque hacer actividad física me hace bien. Muchos de los deportistas mantenemos el hábito y por eso lo hago. Pero al lado de los chicos que están entrenando en el alto rendimiento no hay comparación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/paupareto/status/1698004418392691131&partner=&hide_thread=false Me pidieron desafíos.. Comparto uno que encontré y practiqué para ser fiel a esa búsqueda constante de ir a mi limite para superarme.

La confianza es todo. pic.twitter.com/VizCy6CECT — Paula Pareto (@paupareto) September 2, 2023

Como atleta, Paula participó en cuatro Juegos desde Río de Janeiro 2007 hasta Lima 2019. A su vez, ganó tres medallas: el bronce en la cita carioca, el oro en Guadalajara 2011 y la plata en Toronto 2015. En la capital peruana sufrió una hernia cervical que la obligó a bajarse del combate por el tercer puesto. Retirada desde 2021, la también campeona mundial en Astana 2015 vive con emoción cada día.

“La verdad no me deja de sorprender lo que me sigue sucediendo. Me pasó en Tokio cuando me venían a saludar o pedir una foto y me pasó ahora acá. Son palabras de cariño. Me sorprende que me reconozcan después que han pasado dos años de que dejé de competir. Y sobre todo porque no es solo en el judo, lo cual puede ser normal o frecuente. Si es para motivar a los atletas, bienvenido sea. Me da un poco de vergüenza”, destacó la exjudoca.

Al final, aseguró que está disfrutando mucho su nuevo rol. “Ando a las corridas porque me levanto a las seis de la mañana y termino a las doce de la noche, pero estoy muy contenta. Como le dije a Mario Moccia, el presidente del Comité Olímpico Argentino: estoy en una Villa Panamericana, rodeada de deportistas y de los valores olímpicos que son siempre lo que representó mi vida soy feliz" concluyó.