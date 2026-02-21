Bombazo en el fútbol argentino: un ídolo vuelve del retiro

Ya con Ángel Di María en el plantel, Rosario Central reforzó su delantera de una forma inesperada para el Torneo Apertura.

El delantero Marco Ruben saldrá nuevamente del retiro, a los 39 años , para tener su quinto ciclo en el fútbol argentino , más específicamente en el club de sus amores: Rosario Central , equipo en el que es el máximo goleador histórico. La noticia fue confirmada a través de varias publicaciones en las redes sociales del equipo rosarino donde el jugador remarca que “nunca me fui”.

Las publicaciones de Rosario Central comenzaron durante la mañana de este sábado, con varias imágenes de los primeros ciclos de Ruben en el club. Luego, compartieron un video con la palabra “vuelta” como clave y en el final aparece el delantero aclarando que “no es una vuelta. Nunca me fui”.

Finalmente, subieron un video de Ruben llegando al club y encontrándose con Ángel Di María, la gran figura del fútbol argentino. Este será el quinto ciclo de Ruben en Rosario Central. El primero fue en 2004 y se extendió hasta 2007, mientras que luego volvió en 2015, 2021 y 2024. Durante su paso por el club, el delantero oriundo de Capitán Bermúdez 282 partidos, en los que anotó 106 goles. Además, fue clave en la conquista de la Copa Argentina 2018, donde derrotaron por penales en la final a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Rosario Central tendrá un 2026 clave por delante, en el que intentará dar pelea en el ámbito local aunque su gran objetivo es la Copa Libertadores, competición que disputará por primera vez desde el 2024. La mejor actuación del “Canalla” en el torneo de clubes más importante de América se dio en el año 2001, cuando llegó hasta las semifinales. Con este nuevo regreso, Ruben saldrá del retiro por segunda ocasión, ya que había dejado la práctica profesional en 2022 y en 2024.

Rosario Central viene de perder con Talleres

Talleres derrotó a Rosario Central por 1 a 0 en un partido disputado este viernes, en el estadio Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El único gol del encuentro fue marcado por el delantero Ronaldo Martínez, con un disparo alto a los 41 minutos de la primera parte. Así, el conjunto cordobés alcanzó la cuarta posición del grupo A, con 10 puntos, mientras que el elenco que dirige Jorge Almirón quedó en la quinta posición de la zona B, con ocho unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Carlos Tévez visitará a Central Córdoba, el martes 24 de febrero a las 19:45, mientras que el “Canalla” será visitante de Gimnasia La Plata, el miércoles 25 a partir de las 17:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un intento de córner olímpico del astro Ángel Di María, que salió bajo, al primer palo, y fue desviado por el defensor Matías Catalán.

A los 13 minutos, un centro desde la izquierda al segundo palo habilitó a Di María, que controló con el pecho y disparo desde el área chica, aunque remató incomodó y su tiro se fue ancho.

La primera situación de peligro del conjunto cordobés fue a los 26 minutos, con una recuperación alta del delantero Valentín Dávila, que subió desde el medio hacia la derecha y remató bajo al primer palo, con un tiro contenido por el arquero Jeremías Ledesma.

A los 38 minutos, Di María recibió un pase largo por la banda izquierda y, libre de marca, avanzó hasta el vértice del área, para sacar un zurdazo letal que dio en el ángulo izquierdo del arquero Guido Herrera y se fue desviado.

La “T” abrió el marcador a los 41 minutos, cuando un rebote dejó mano a mano por el costado izquierdo del área a Ronaldo Martínez, que remató alto con mucha potencia y puso el 1-0.

El segundo tiempo no tuvo llegadas hasta los 17 minutos, con un remate cruzado desde el borde derecho del área del mediocampista Franco Ibarra, que se desvió y se fue cerca del segundo palo.

Un minuto después, un córner de Di María llegó al segundo poste para el cabezazo del delantero Alejo Véliz, que definió suave y permitió la tapada de Herrera.

A los 20 minutos, “Fideo” avanzó de derecha hacia el medio y sacó un buen remate bajo y cargado de potencia, que Guido Herrera pudo desviar sobre su palo derecho en la mejor atajada de la noche.

En 33 minutos, el volante Giovanni Cantizano controló en el costado izquierdo del área y disparó buscando el primer palo, con un tiro a media altura que detuvo el arquero de Talleres.

Siete minutos después, un pase filtrado de Di María rompió líneas para dejar mano a mano al delantero Enzo Copetti, que no pudo vencer a Herrera con un disparo alto, contenido en dos tiempos por el guardameta de 33 años.

En el sexto minuto de descuento, Di María intentó con un tiro libre sobre el costado derecho del área, el cual salió bajo y desviado por poco, por el primer poste.