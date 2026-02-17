Boca pierde a su capitán: Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho

El capitán xeneize salió el pasado sábado con una fuerte dolencia, que ya venía arrastrando desde hace varias semanas.

El mediocampista Leandro Paredes sufrió un esguince de tobillo derecho, según se confirmó este martes y se perderá ser parte del equipo de Boca en el clásico ante Racing del próximo viernes y el cruce ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en Salta.

El campeón del mundo reconoció tras el encuentro frente a Platense que convive con una dolencia desde hace varios partidos y remarcó su compromiso con sus compañeros: “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”.

Desde el inicio del Torneo Apertura, Paredes disputó todos los compromisos condicionado por el dolor y esa situación terminó impactando en su rendimiento.

Informa @Candelaleiga que Leandro Paredes NO JUGARÍA frente a Racing por el momento.



Le recomendaron frenar, mínimo, un partido o dos para recuperarse de la lesión que tiene en el tobillo derecho.

Ante Platense, en una actuación deslucida, no logró sostener el ritmo y debió dejar el campo antes del final para que le coloquen hielo en la zona, tras lo cual fue sometido a estudios que confirmaron la lesión.

En tanto, para recibir a Racing, el entrenador Claudio Úbeda tendría elegido al reemplazo del capitán del equipo y sería Milton Delgado, quien lo reemplazó en el encuentro frente a Platense que culminó empatado.

El jugador surgido de Boca Predio sería el designado para acompañar a Santiago Ascacíbar y a Williams Alarcón, mientras que, un poco más atrás, asoma la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por Tomás Belmonte.

El capitán de BOCA pidió el cambio a los 37 minutos del segundo tiempo.



El capitán de BOCA pidió el cambio a los 37 minutos del segundo tiempo.

Otra figura de la Selección argentina se lesionó a meses del Mundial

Hace poco menos de una semana fue Lionel Messi quien en sus redes sociales confirmó que arrastra una lesión que lo privo de jugar un amistoso en Puerto Rico. Ahora Lionel Scaloni tiene otro dolor de cabeza entendiendo que un futbolista de su consideración se lesionó jugando con su club.

"Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al argentino, quien este domingo acabó con molestias el encuentro disputado en Ontime Butarque ante el Rayo Vallecano", reza un comunicado emitido por el Atlético de Madrid.

https://t.co/T0btrC5AY4 pic.twitter.com/xl4IGDdtjJ — Atlético de Madrid (@Atleti) February 16, 2026

Por otra parte confirmaron cuál será el plan de recuperación: "El centrocampista rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición". Según trascendió serían cinco los partidos que podría perderse con el equipo que conduce Diego Simeone.