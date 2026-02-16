Preocupación en Boca por la lesión de Paredes en la previa al partido contra Racing

El jugador campeón del mundo con la Argentina y capitán de Boca , Leandro Paredes , arrastra una molestia en uno de sus tobillos desde fines de 2025 y por primera vez en el año debió pedir el cambio en el partido de anoche en el que el Xeneize empató 0 a 0 como local contra Platense. Según informaron, el mediocampista presenta mucho dolor y podría perderse el duelo ante la Academia.

En Boca quedó preocupación por el mal rendimiento del equipo en el empate ante el Calamar y, además, por la imagen de Paredes retirándose del campo de juego y con hielo en su tobillo derecho más adelante cuándo ya estaba ubicado en el banco de suplentes. El capitán reconoció que venía jugando con un dolor que anoche se agudizó y no le permitió terminar el partido. Por eso, su presencia ante Racing del próximo viernes está en duda.

Sin especificar el origen de la dolencia, tras la igualdad ante Platense, el jugador de la Selección Argentina declaró: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre".

Lo cierto es que Paredes arrastra este esguince en su tobillo derecho desde fines del año pasado y la lesión le genera cada vez más dolor. Hasta ahora le permitió estar siempre, pero las imágenes de anoche fueron elocuentes. "No puedo pisar", les había dicho a sus compañeros cuando le dejó su lugar a Milton Delgado, a los 40 minutos del segundo tiempo. Previo a su salida del partido, Paredes no tuvo una de sus mejores noches y su nivel futbolístico también preocupó a los hinchas Xeneizes.

Sin el desequilibrio de Exequiel Zeballos, todo el juego recae en la espalda de su capitán. Por eso, entre el futbolista y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda deberán definir si lo hacen descansar ante una parada brava como será Racing el viernes o si lo sostienen en el 11, aún a riesgo de que la lesión se agrave y deba perderse varios partidos. Titular, referente, figura y capitán, Paredes no tiene reemplazo. Su rol en el equipo no lo puede cumplir nadie, pero en caso de no estar el viernes ante Racing, su lugar en la cancha podría ser para Delgado. El juvenil es un ‘5’ nato que, a pesar de haber perdido su puesto de manera discutible, siempre que entró, cumplió. Un mediocampo con él, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón o Tomás Belmonte podría ser una posibilidad para el Sifón.

Tras los silbidos, Claudio Úbeda advirtió a sus jugadores con una fuerte frase: "Tenemos que..."

Si Boca había generado preocupación en el partido ante Vélez, este domingo en el empate ante Platense recrudeció el enojo de los hinchas y quedó manifiesto con silbidos al final del empate en cero. Cuando parecía que el equipo no daba la talla ni mostraba rebeldía en condición de visitante, en La Bombonera también hizo ruido y profundizó el malestar.

En conferencia de prensa tras una jornada negra donde el estadio habló con silbidos claros y un fuerte rechazo, el entrenador Claudio Úbeda se expresó por el presente del equipo a nivel juego. “Necesitamos urgente encontrar mejor funcionamiento, es lógico y hay que trabajar como hacemos todas las semanas. Nuestra obligación siempre es ganar“, sentenció con dureza.

Luego fue claro con una sentencia que, dependiendo el resultado, puede marcar su futuro: “Hay que dejar bien en claro: hay que ganarle a Racing. Tenemos que demostrar que estamos en condiciones de ganar ese partido, lo necesitamos. Tenemos que mejorar en el juego” .

Por otra parte se expresó sobre su insistencia con el ingreso del cuestionado Lucas Janson: "Intentamos ponerlo en la posición donde más rindió jugando en Vélez: desde afuera hacia adentro y con perfil cambiado“, reveló Claudio en la conferencia. “Lo vimos muy bien durante la semana. Creo que entró e hizo cosas interesantes. Tuvo posibilidades de gol y lamentablemente no se le dio”.

“No nos gusta para nada empatar en casa. Queríamos ganar este partido“, dijo y agregó: “En el segundo tiempo generamos situaciones más claras como para definirlo, pero no lo pudimos concretar. Intentamos variantes en la ofensiva para mejorar e intentar profundizar más. No sufrimos defensivamente, solo el desvío que pegó en el palo”.

Luego se refirió a la vuelta de los delanteros que sufrieron lesiones: “Están volviendo nuestros delanteros de las lesiones que tenían. Son puntos positivos de los que nos tenemos que agarrar. La falta de ritmo futbolístico puede ser un detalle que hay que tener en cuenta pero tanto Janson como Cavani y Merentiel han vuelto y es bueno. Atrás de eso tienen que venir los goles“.

“Los chicos nos dieron frescura y recambio. Hay que ir llevándolos de a pocos, son buenos jugadores y tienen que ir teniendo sus oportunidades. Estos partidos les sirve para ganar experiencia y aprender la exigencia que impone jugar en La Bombonera”, sentenció sobre el ingreso de Aranda y Gellini.