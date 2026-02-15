Otra pésima noche: Boca no jugó a nada y empató contra un durísimo Platense

El Xeneize, que venía de caer ante Vélez, mostró su cara más floja y pudo haber perdido ante un Calamar que llegó a someterlo.

Boca volvió a decepcionar en la Bombonera frente a un muy buen Platense : el elenco comandado por Claudio Úbeda empató sin goles ante el Calamar y se ganó la desaprobación de los hinchas al término del compromiso. El Xeneize generó muy poco, tuvo apenas un puñado de chances de gol y se vio superado en varios pasajes del partido .

Boca se vio sorprendido desde un primer momento por la propuesta ofensiva de Platense, que propuso un arranque palo a palo: descubrió que, a las espaldas de los laterales, contaba con espacios para poder lanzar a sus delanteros y generar peligro. En una de esas oportunidades divisó bien parado a Juan Ignacio Saborido, que se acomodó y sacó un latigazo que pegó en el poste . Agustín Marchesín, que ya estaba abatido, solo atinó a ver la jugada.

El Xeneize mejoró aún sin mostrarse del todo sólido: Williams Alarcón probó de media distancia, Miguel Merentiel protagonizó una arremetida que no pudo terminar cómodo y Lucas Janson , ante una linda asistencia de Ángel Romero, obligó a Matías Borgogno a volar tras un buen cabezazo .

Pese a la arremetida del club azul y oro, el Marrón nunca perdió la compostura y por momentos recuperó la posesión. De hecho, no terminó de buena manera varios contraataques que eran peligrosos: un cambio de frente de Guido Mainero terminó en los pies de la defensa local cuando quedaban dos hombres libres del Calamar.

Los dirigidos por Walter Zunino arrancaron dormidos en el complemento: Maxi Amarfil se la cedió a Lucas Janson, que no quiso disparar de primera y terminó ejecutando su tiro muy cerca del golero. Merentiel también probó tras un lindo pase de Williams Alarcón, pero ocurrió poco más. La hinchada del conjunto de la Ribera comenzó a impacientarse y los de Vicente López se rehusaron a tirarse atrás.

La visita complicó y mucho a los de Claudio Úbeda, que recibían desde las tribunas el clásico "Movete". Para tener más peso ofensivo, el DT dispuso los ingresos de Tomás Aranda, Edinson Cavani y Gonzalo Gelini, que ofrecieron muy poco: el Matador intentó picársela al guardameta en una jugada que fue anulada por posición adelantada. La tarea de Leandro Paredes, a menudo destacada, no tuvo peso en absoluto.

El Xeneize, que prácticamente no generó y abusó del envío aéreo, tuvo una noche para el olvido en su casa: no sumó de a tres como anfitrión por primera vez en lo que va del Torneo Apertura y se aleja de la punta, pero lo más preocupante fue el rendimiento colectivo. Una vez más, Boca parece no tener rumbo.

El resumen de Boca-Platense

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Ángel Romero, Lucas Janson y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Roggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Transmisión: ESPN Premium.