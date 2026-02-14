Sorpresa en Boca: el jugador que volvió a ser convocado

Claudio Úbeda tomó la decisión de incluir a un futbolista que no está en la nómina desde principios de diciembre de 2025.

Boca presentó su lista de convocados para enfrentar este domingo a Platense , por la quinta fecha del Torneo Apertura, y se confirmó un importante regreso.

Se trata del delantero uruguayo Edinson Cavani , quien fue convocado por primera vez en el 2026 luego de mejorar de su lumbalgia que lo tiene a maltraer desde la pretemporada.

El atacante ya mostró signos de recuperación de una lumbalgia, que lo mantuvo fuera de acción. Cavani, de 38 años, jugó por última vez para Boca a principios de diciembre del 2025, cuando el “Xeneize” superó 1-0 como local a Argentinos Juniors , por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Desde su llegada a Boca a mediados del 2023, el delantero “Charrúa" disputó 79 partidos, en los que anotó 29 goles y repartió cuatro asistencias. Pese a que su promedio goleador no es para nada malo, es uno de los jugadores más criticados por los hinchas “Xeneizes” ya que desde su arribo no rindió ni cerca de lo que se esperaba.

boca convocados platense

Si bien todo apunta a que comenzará desde el banco de suplentes, no hay que descartar la posibilidad de que sume algunos minutos ante el “Calamar”. En el partido ante Platense, Boca buscará recuperarse luego de la derrota 2-1 que sufrió ante Vélez en la última fecha.

Por otra parte, y de cara al cotejo contra Platense, la formación de Boca estaría integrada por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Janson o Iker Zufiaurre; Angel Romero y Miguel Merentiel.

Los convocados de Boca para recibir a Platense

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

Delantero: Tomás Aranda, Kevin Zenón, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Todo lo que tenes que saber antes de Boca vs. Platense

Boca recibirá este domingo a Platense, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (más conocido como “La Bombonera”) a partir de las 19:30 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2-1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mantuvieron con seis puntos, por lo que marchan sextos en la Zona A.

Boca

En caso de reencontrarse con el triunfo, el “Xeneize” podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

La única incógnita en el 11 inicial pasa por el lateral derecho de la defensa, donde aún no está definido si dicha posición será ocupada por Juan Barinaga o Marcelo Weigandt.

Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo. Actualmente el “Calamar”, que es dirigido por Walter Zunino, ocupa el quinto puesto en la Zona A.