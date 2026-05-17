Está internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una pelea

La pelea ocurrió este viernes en Villa la Angostura pero debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a San Martín de los Andes.

Un brutal hecho de violencia ocurrió en Villa la Angostura este viernes por la noche, cuando tras una pelea un joven fue herido gravemente de arma blanca y otras dos personas terminaron lesionadas. Un sospechoso estuvo prófugo durante varias horas.

Alrededor de las 22 horas en un local ubicado sobre calle Primeros Pobladores en la zona de El Mallín. Según las primeras versiones, en el enfrentamiento participaron al menos cuatro personas y la situación se descontroló rápidamente cuando dos personas que circulaban a bordo de un auto comenzaron a ser insultados y atacados a piedrazos por otras dos personas.

Minutos después, se bajaron del vehículo y buscaron a los sospechosos del ataque con quienes tuvieron una fuerte discusión que terminó en un enfrentamiento físico con armas blancas. Uno de atacantes le propinó un puntazo en la zona del abdomen a otro de los sujetos antes de darse a la fuga.

La escena generó momentos de extrema tensión dentro del comercio. La víctima fue asistida y trasladada de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica inmediata.

policia VLA

El agresor se presentó en la comisaría y quedó detenido

Según indicaron fuentes oficiales, el paciente presenta una herida profunda debajo de las costillas que compromete órganos internos. Debido a la complejidad de su cuadro, tuvo que ser trasladado a San Martín de los Andes.

Por el hecho, el presunto autor de la agresión se entregó el mismo viernes por la noche en la comisaría local acompañado por su abogado defensor, el Dr. Cristian Pettorosso, y quedó detenido a disposición de la Justicia.

villa la angostura

La investigación del hecho, a cargo del Fiscal Ramiro Amaya, busca registros fílmicos de cámaras de seguridad para determinar los hechos en la vía pública y dentro del comercio donde se originó la pelea.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron a medios locales que este sangriento cruce no fue un hecho aislado. La enemistad entre ambos bandos data de hace años y ya habían protagonizado distintos enfrentamientos y altercados previos en la localidad.

Lo declararon culpable por intentar matar a su expareja en Villa La Angostura

La Justicia de Neuquén declaró responsable a un hombre acusado de intentar matar a su expareja en Villa La Angostura, en un caso de extrema violencia de género que había generado conmoción en la localidad cordillerana. El tribunal consideró probado que el agresor atacó a la mujer con un cuchillo y que solo la intervención de un vecino evitó una tragedia mayor.

La resolución se conoció este jueves, luego de la acusación impulsada por el fiscal del caso, Adrián De Lillo, y el asistente letrado Federico Gayós. El imputado, identificado por sus iniciales R.G., fue declarado responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

Por tratarse de un hecho de violencia contra una mujer, la identidad completa del condenado no se difunde para resguardar la intimidad de la víctima.

El brutal ataque ocurrió entre la noche del 1 de mayo y la madrugada del 2 de mayo de 2025, en una vivienda del barrio Norte de Villa La Angostura. Según quedó acreditado durante el juicio, el hombre utilizó un cuchillo que empleaba para faenar animales y comenzó a atacar a la mujer apuntando directamente al cuello.