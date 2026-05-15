Inseguridad en el oeste neuquino: demoraron a un ladrón, lo liberaron y horas después volvió a robar
Ocurrió este jueves por la noche en la esquina de Godoy y Novella. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.
Un nuevo hecho de inseguridad en el oeste de la ciudad de Neuquén encendió las alarmas, cuando un delincuente rompió la puerta de un comercio, ingresó a robar y luego huyó. El sujeto había sido demorado horas antes tras una denuncia de comerciantes.
El violento episodio ocurrió este jueves por la noche en un kiosco ubicado en calle Godoy y Novella y quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Desde la Cámara de Comercio de Neuquén, denunciaron que el sospechoso venía siendo señalado por vecinos y comerciantes de la zona por distintos hechos delictivos cometidos en las últimas semanas.
La presidenta de la entidad, Georgina Ñanco, relató a LM Neuquén que todo comenzó cerca de las 22.30 cuando alertaron a la Policía sobre la presencia del hombre merodeando distintos locales. “Los comerciantes enviaron a un grupo de policía la foto de un individuo que andaba rondando la zona, que ya había entrado a robar a otros lugares”, explicó.
Seguidamente, los efectivos lograron identificarlo, pero poco después recuperó la libertad. “La policía lo encontró, lo identificó y después se ve que lo soltaron”, cuestionó.
Rompió la puerta y asaltó a la empleada
Horas después de ser identificado, exactamente a las 23.52, el delincuente regresó a la zona y atacó un kiosco ubicado en Godoy y Novella. Según relató Ñanco, el hombre rompió la puerta del local y entró a robar mientras una empleada intentaba resistir el asalto.
Durante el robo, la trabajadora fue empujada por el delincuente y terminó en estado de shock. “Ella gritaba porque la empujaban. Gracias a Dios está bien, pero le sustrajeron el celular”, señaló Ñanco.
Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras, donde se escucha cómo la víctima intenta evitar el hurto.
Desde la Cámara aseguraron además que el local ya había sufrido otros robos durante la última semana y denunciaron un creciente nivel de violencia en la zona Oeste de la capital neuquina.
“La inseguridad crece cada día más”
Desde la Cámara de Comercio advirtieron que los robos se multiplicaron en sectores como las calles Godoy, Novella y Avenida del Trabajador, y reclamaron una intervención urgente del Estado.
También describió el hartazgo de comerciantes y vecinos frente a la reiteración de hechos delictivos. “La gente dice ‘¿para qué vamos a denunciar si entran por una puerta y salen por la otra?’”, afirmó.
La dirigente aseguró que muchos comerciantes comenzaron a organizarse mediante grupos de WhatsApp para alertarse entre sí y responder rápidamente ante situaciones sospechosas. Sin embargo, reconoció que el clima social es cada vez más tenso.
“Salimos a trabajar y no sabemos si vamos a volver o qué nos va a pasar. Esto ya se volvió algo cotidiano”, concluyó.
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