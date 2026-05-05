Vecinos de Alta Barda, hartos de robos violentos: "Queremos volver al barrio tranquilo de antes"

Vecinos alertan por un aumento en la cantidad y violencia de robos. Denuncian falta de recursos policiales.

La preocupación por la inseguridad crece en el barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén , donde vecinos aseguran que los hechos delictivos se intensificaron en los últimos meses y adoptaron un nivel de violencia inédito para la zona. La situación motivó una reunión comunitaria para exigir respuestas y mayor presencia policial.

Cristina Balsimelli, presidenta de la comisión vecinal, explicó que el encuentro fue impulsado por los propios vecinos y contó con la participación de autoridades de la Comisaría Cuarta, representantes de la iglesia y residentes del sector. “Nosotros lo que pedimos es mayor seguridad acá en el barrio”, afirmó.

Uno de los episodios que encendió la alarma ocurrió días atrás, cuando delincuentes ingresaron a una vivienda con sus ocupantes dentro. “Le patearon las puertas , entraron y sacaron las llaves de una camioneta y se la llevaron, junto con otras pertenencias”, relató en diálogo con Canal 7. El hecho ocurrió sobre calle Los Alelíes y, según remarcó, “desde que estoy en el barrio, desde el año 78, nunca había sucedido algo así”.

Balsimelli advirtió que, si bien los robos y arrebatos no son nuevos, la violencia con la que se están cometiendo marca un cambio preocupante. “Tenemos otros hechos delictivos cotidianos que se han incrementado, pero de este tipo tan agresivo no habíamos tenido”, sostuvo.

Comisaría Cuarta de Alta Barda- denuncia

Falta de recursos y denuncias

Desde la comisión vecinal señalaron que uno de los principales problemas es la falta de recursos policiales. Actualmente, la Comisaría Cuarta funciona de manera provisoria en el barrio Terrazas del Neuquén debido a obras en su edificio original, y cuenta, según Balsimelli, con solo cinco móviles para cubrir más de 30 barrios.

“Es muy difícil cubrir una zona tan grande con tan pocos recursos”, la presidenta de la vecinal. En ese sentido, destacó el compromiso de las autoridades policiales, aunque remarcó que la situación los supera: “El comisario y el subcomisario se ocupan personalmente, pero no alcanza”.

Otro punto clave es la falta de denuncias formales por parte de los vecinos, lo que dificulta la elaboración del mapa del delito. “Si no tienen suficientes denuncias, tampoco van a poder justificar que les asignen más recursos”, explicó.

Delincuentes conocidos y sensación de impunidad

Según relataron los vecinos, muchos de los hechos son cometidos por personas identificadas que circulan habitualmente por el barrio. “Todo el mundo los conoce. Andan drogados, borrachos, deambulan a cualquier hora y se llevan lo que encuentran”, afirmó.

Incluso, indicó que en algunos casos la Policía logra detenerlos, pero recuperan la libertad rápidamente. “Los agarran, pero después están libres de vuelta”, lamentó.

Alta barda 4

En las últimas horas, se registraron nuevos episodios, como el robo de un portón y el intento de llevarse mobiliario de una vivienda. También se reportan arrebatos frecuentes en la vía pública.

Pedido urgente de medidas

Ante este escenario, los vecinos avanzan con la presentación de notas al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía para solicitar refuerzos y medidas concretas. También reclaman mayor cantidad de cámaras de vigilancia, ya que las nueve existentes resultan insuficientes.

“Queremos que nos den más recursos y que la policía pueda trabajar bien para que esto vaya mermando”, expresó Balsimelli, quien resumió el sentimiento general: “Queremos volver al barrio tranquilo de antes”.

La situación en Alta Barda refleja una preocupación creciente en distintos sectores del norte de la ciudad, donde los vecinos advierten que la inseguridad dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un problema cotidiano.