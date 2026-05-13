Alerta en otro crucero: una muerte y más de 1.700 personas aisladas por casos de norovirus

El crucero permanece con todos los pasajeros confinados por el brote. Hay más de 50 personas con síntomas.

Tras el reciente brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius , un nuevo episodio vuelve a alertar a las autoridades sanitarias. Este miércoles, autoridades francesas ordenaron el confinamiento de más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero atracado en Burdeos luego de la muerte de un pasajero.

El crucero, operado por Ambassador Cruise Line y con la mayoría de sus 1.233 pasajeros provenientes del Reino Unido e Irlanda , arribó el martes al puerto de Burdeos. Según informaron las autoridades sanitarias, un hombre de 90 años falleció y alrededor de 50 personas presentan síntomas compatibles con norovirus .

La embarcación había iniciado su recorrido en las islas Shetland, con escalas en Belfast, Liverpool y Brest, antes de llegar a territorio francés, desde donde tenía previsto continuar su itinerario rumbo a España.

Crucero. Noravirus El crucero Ambassador Cruise Line se encuentra atracado en la ciudad francesa de Burdeos.

Qué es el norovirus y cuáles son los síntomas

El norovirus pertenece a la familia Caliciviridae, suele provocar brotes de gastroenteritis con síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Especialistas indican que se transmite con facilidad a través del contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos contaminados o el contacto con superficies donde el virus permanece activo.

Asimismo, advirtieron que si bien es altamente contagioso, no es motivo de alarma.

Norovirus..

Los brotes son habituales en entornos cerrados donde conviven muchas personas, como puede ser un crucero; y el consumo de mariscos o moluscos crudos o poco cocinados, como ostras y mejillones, se identifica como una de las principales fuentes de infección.

El virus puede contagiar incluso antes de que aparezcan los síntomas y seguir transmitiéndose varios días después de la recuperación.

Los pasajeros del crucero contagiados

De los 1.233 pasajeros, la mayoría británicos e ingleses, alrededor de medio centenar han presentado síntomas gastrointestinales, incluido el pasajero de 90 años que murió. El confinamiento de los viajeros sobre el barco no ha motivado restricciones en tierra firme.

Las primeras pruebas realizadas a bordo no han detectado la presencia de norovirus, aunque se están llevando a cabo análisis adicionales en el hospital de Burdeos, según apuntan las autoridades sanitarias. Por el momento, no se descarta un origen alimentario del brote.

El mayor número de casos con síntomas como vómitos y diarreas se registró el 11 de mayo, cuando el buque estaba en la ciudad francesa de Brest. La persona fallecida, de 90 años,murió antes de la llegada a ese puerto.

Norovirus

Un portavoz de la línea de cruceros dijo, en declaraciones a GBN: “Queremos transmitir a los pasajeros la tranquilidad de que nos tomamos cualquier enfermedad a bordo de nuestros barcos con extrema seriedad. Se implementaron de inmediato protocolos reforzados de saneamiento y prevención en todo el barco conforme a los procedimientos de salud pública establecidos, tras los primeros informes de casos de enfermedad.

Las medidas integrales de salud y seguridad aplicadas a bordo incluyen un aumento de la limpieza y desinfección en las zonas comunes, servicio asistido en determinados restaurantes y recomendaciones continuas a los pasajeros sobre la higiene de manos, como el lavado frecuente, el uso de gel hidroalcohólico y la notificación inmediata de cualquier síntoma al equipo médico del barco. Como parte de la escala programada en Burdeos, seguimos el protocolo correspondiente e informamos a las autoridades sanitarias francesas sobre la situación”.