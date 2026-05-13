Quién era el hombre que murió tras ser atropellado por un avión en Denver

Michael Mott, de 41 años, ingresó a una pista del aeropuerto antes de ser embestido por la aeronave durante un despegue nocturno.

El hombre tardó aproximadamente 15 segundos en saltar una valla de 2,4 metros de altura para llegar a la pista del aeropuerto.

El hombre que murió tras ser atropellado por un avión de Frontier Airlines en el Aeropuerto Internacional de Denver , en Estados Unidos , fue identificado por las autoridades como Michael Mott.

Sterling McLaren, médico forense jefe de la ciudad y el condado de Denver, informó que el deceso del sujeto de 41 años se produjo a causa de las múltiples lesiones que recibió por objetos contundentes y cortantes. La investigación, según revelaron, apunta a un suicidio.

Funcionarios locales indicaron que el hecho ocurrió el viernes a las 23:19, hora local , cuando un Airbus A321 aceleraba para despegar rumbo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la terminal aérea.

El registro de seguridad captó al hombre desplazándose sobre la pista mientras la aeronave iniciaba la maniobra previa al despegue. Segundos después, el avión aparece desde la izquierda y la persona desaparece de escena. A continuación, se observa fuego en una de las turbinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nmasunivision/status/2053592868971851839&partner=&hide_thread=false Imágenes de una cámara de vigilancia muestran a una persona en la pista de aterrizaje antes de que un avión de Frontier Airlines lo impactase y terminase con su vida en el aeropuerto de Denver, Colorado.



Video: Newsource / Ciudad y Condado de Denver. pic.twitter.com/OnpQ0WimAP — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 10, 2026

El director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Denver, Phil Washington, explicó durante una conferencia de prensa que el sistema de seguridad había detectado una alerta minutos antes de la tragedia.

Sin embargo, los operadores que revisaron las cámaras interpretaron inicialmente que el movimiento correspondía a animales cercanos al perímetro.

Cómo ingresó Michael Mott a la pista del aeropuerto de Denver

Washington señaló que la alarma del perímetro se activó alrededor de las 11:10 de la noche del viernes. Dijo, en ese sentido, que el personal de vigilancia observó “una manada de venados justo al lado de la reja” y que la presencia de la persona pasó inadvertida en un primer momento.

“Al principio no vieron al intruso”, indicó el funcionario del aeropuerto, según reportes de medios locales. “La cámara alternaba entre la fauna y la persona. Hay algunas zanjas en la zona, así que la persona también estuvo fuera del campo de visión por un rato”, agregó.

Washington describió que entre la valla y la pista existe un barranco que dificultó la visibilidad de los operadores de seguridad. También precisó que el aeropuerto trabaja para mejorar el monitoreo en ese sector del predio.

“Esta persona tardó aproximadamente 15 segundos en saltar la valla de 2,4 metros de altura coronada con alambre de púas”, declaró Washington. Y añadió: “El tiempo transcurrido entre el momento en que saltó la valla y el impacto del avión fue de aproximadamente dos minutos. El incidente ocurrió a unos tres kilómetros de la terminal; dado el poco tiempo disponible, no pudimos intervenir e impedir que esta persona llegara a la pista”.

Minutos después del hecho, la Administración Federal de Aviación notificó al aeropuerto que un hombre había sido atropellado por una aeronave durante la maniobra de despegue.

El historial criminal de Michael Mott

Tras identificar a la víctima, se informó que no había una nota en el lugar y que tampoco pudieron localizar pertenencias personales de Mott, incluido su vehículo.

Washington señaló además que el hombre “había tenido algún contacto con las fuerzas del orden” en el área metropolitana de Denver. Posteriormente, trascendieron registros judiciales que muestran un extenso historial criminal en Colorado.

Según los documentos oficiales, Mott acumulaba más de 20 arrestos desde 2002. Entre los antecedentes figuran cargos por robo, allanamiento de morada, daños a la propiedad, resistencia al arresto y fuga de centros de detención.

avion denver port Michael Mott, el hombre que murió atropellado por el avión en Denver, acumulaba más de 20 arrestos desde 2002.

También aparece un caso inicial por intento de asesinato que posteriormente fue reducido a cargos de agresión. Su detención más reciente había ocurrido el 10 de abril de 2026 por allanamiento de morada.

Hasta el momento, las autoridades no explicaron por qué el hombre se encontraba en libertad semanas antes del episodio ocurrido en el aeropuerto.

Washington afirmó que la seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver continúa bajo revisión tras el incidente. El predio cuenta con 58 kilómetros de vallas distribuidos en una superficie de 136 kilómetros cuadrados.