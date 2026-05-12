Se salvaron de milagro: se les cruzaron más de 12 jabalíes en la ruta

Algunos de los animales resultaron muertos, otros heridos. La camioneta en la que circulaban resultó dañada. Ocrurrió en la noche del lunes a 15 kilómetros de Loncopué.

Los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux se salvaron de milagro en la noche del lunes cuando circulaban de Las Lajas a Loncopué por la Ruta 21 . Entre 12 y 20 jabalíes se les aparecieron de la nada sobre la calzada y provocaron un accidente a la altura de Huarenchenque.

“Por suerte estamos bien, si le hubiese pasado a un auto chico terminaba en un accidente fatal”, dijo a LM Neuquén Carlos Beccarias, comerciante de Loncopué, quien todavía no sale del asombro.

Viajaba como acompañante cuando, pasadas las 20, se les cruzaron los jabalíes frente a ellos. “Era impresionante la cantidad, algo nunca visto. Serían unos 20, y no había forma de esquivarlos para nada, impactamos contra unos cinco”, señaló y agregó que el chofer trató de maniobrar, "no venía fuerte tampoco".

El comerciante indicó que los automovilistas que fueron testigos del siniestro vial "no podían creer que de la nada se crucen tantos jabalíes". Al tiempo que recomendó transitar con precaución por ese sector dado que los animales son salvajes, de gran tamaño, pueden pesar entre 80 y 100 kilos.

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Heridos y peligrosos

Al menos unos cinco animales de la piara murieron y un par quedaron heridos. Son animales que encaran, "incluso un chancho quedó herido y nos seguía, nos correteaba; otro quedó quebrado", dijo el automovilista. Razón por la cual intervino no sólo la Policia local si no también personal de Fauna.

Respecto al vehículo, quedó con graves daños en su parte delantera izquierda producto del impacto.

Reiteró el pedido de precaución para los que transiten por el lugar por el peligro de la fauna salvaje en la zona.

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Murió un caballo y un auto quedó destrozado

Hace cuatro días, un automovilista también se llevó una desagradable sorpresa, en esa ocación fue en la Ruta 51, cuando se encontró a un caballo de frente y no hizo a tiempo a esquivarlo o reducir la velocidad. De esta manera, se produjo un fuerte choque frontal que resultó en la muerte del animal y fuertes destrozos en el auto.

El siniestro vial ocurrió el pasado viernes a la altura de la estación de servicio YPF de Vista Alegre, ubicada después del cruce con ruta 67 y a una hora de Ruta 7.

De acuerdo a lo relevado, el automovilista no sufrió lesiones de consideración pero sí un gran susto. Su auto color rojo quedó gravemente destruido en varios sectores: el techo hundido, el parabrisas destruido, la óptica frontal izquierda caída y los cables al aire.