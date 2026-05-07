Una provincia comienza con la venta de piezas de carne de ciervo y jabalí

Con esta medida y a raíz de la venta de carne de burro, buscarán contener la plaga de estas especies invasoras.

Son una especie considerada invasora y con un impacto negativo sobre la producción.

Tras ponerse en marcha la venta de carne de burro en la provincia de Chubut, el gobierno de Corrientes comienza la puesta en marcha de un frigorífico multiespecie destinado a la industrialización de ciervo axis y jabalí , especies declaradas como plagas invasoras debido a su crecimiento poblacional descontrolado.

Esta medida va de mano a un mayor cuidado ambiental , ya que este crecimiento genera un fuerte impacto también en la producción agropecuaria. Los jabalíes pueden destruir hasta 50 hectáreas de arroz por noche y depredar corderos, mientras que el ciervo axis compite agresivamente con especies nativas protegidas, consigna La Nación.

Tres años atrás, la Legislatura correntina aprobó la ley 6657, con la idea de controlar el crecimiento poblacional del ciervo axis, declarado especie exótica, invasora y plaga. En paralelo, durante 2024 se reglamentó la Ley 6543, enfocada en el jabalí (Sus scrofa) que también fue declarada "especie exótica, invasora y plaga".

A partir del aumento poblacional de estos animales, en el gobierno local decidieron formalizar la iniciativa que apunta a legalizar la faena de estas especies bajo las normas sanitarias.

jabali ciervo

Cómo se pondrá en marcha la venta de carne exótica

El director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela, confirmó al medio local Radio Dos que el proyecto está en una etapa avanzada de planificación. "Tenemos todo previsto para un sistema de matadero completo. Pienso que en el transcurso de este año lo vamos a poder habilitar o instalar", adelantó el funcionario.

El proyecto se llevará adelante en la localidad de Sauce, donde actualmente funciona un frigorífico para bovinos y ovinos que será adaptado para procesar estas especies salvajes. El objetivo no es sólo disminuir la cantidad de animales, sino también ordenar una actividad que actualmente se realiza de manera informal y sin controles bromatológicos, explicó Eduardo Ortiz, director de Producción Animal y responsable del área de sanidad animal de la provincia a La Nación.

Según explicaron las autoridades provinciales, la carne obtenida tendrá dos destinos posibles. Por un lado, el consumo humano ya que se busca formalizar su venta en carnicerías y para la elaboración de embutidos. Por otro, si el mercado no acepta el producto, se derivará a la producción de harinas o alimento balanceado para animales.

carne de jabali

El funcionario explicó que el ciervo axis compite con especies autóctonas protegidas, como el ciervo de los pantanos y el venado de las pampas, además de provocar daños en cultivos y campos ganaderos. En paralelo, el jabalí y el chancho asilvestrado generan pérdidas millonarias en arroceras y establecimientos rurales.

El antecedente: la carne de burro en Chubut

A mediados de abril, una carnicería comenzó a ofrecer un tipo de carne poco habitual en el mercado argentino y generó un fuerte impacto entre los consumidores, que en pocos días agotaron todo el stock disponible en un comercio de la Patagonia.

La iniciativa, que también incluye una degustación abierta al público, busca instalar una alternativa productiva en un contexto adverso para el sector ganadero del Sur: la carne de burro.

La experiencia se desarrolla en Trelew, donde ya se venden cortes. Y detrás del proyecto está el productor rural Julio Cittadini, quien impulsa la producción y comercialización de carne de burro desde la zona de Punta Tombo, a poco más de 120 kilómetros de Trelew y famosa por su reserva de pingüinos de Magallanes

El intendente de la localidad, Luka Jones, explicó que "los productores buscan nuevas alternativas" y por eso autorizó esta faena poco tradicional.