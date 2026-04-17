Luka Jones fue quien habilitó el matadero para el proyecto Burros Patagónicos. En la primera degustación estuvo también el jefe comunal de Trelew.

Carne de burro: las explicaciones del intendente que autorizó la faena.

Tras el fenómeno y la polémica que se generaron a partir de la venta de carne de burro en una carnicería de Trelew , el municipio de la provincia de Chubut que autorizó la faena “experimental” explicó los motivos que llevaron a avanzar en el proyecto

“Los productores buscan nuevas alternativas”, sostuvo Luka Jones , el intendente de Veintiocho de Julio , una localidad de unos 600 habitantes situada en el departamento de Gaiman , a aproximadamente 50 kilómetros de Trelew , y que no tiene hacienda propia.

Jones, de 26 años y uno de los intendentes más jóvenes de la Argentina, indicó que la experiencia se llevó adelante en el marco de una iniciativa solicitada por el productor agropecuario Julio Cittadini y estuvo avalada por los organismos sanitarios correspondientes.

“En el Valle tenemos una tradición muy clara de faena ovina y bovina, pero también entendemos que los productores buscan nuevas alternativas”, indicó el jefe municipal.

Luka Jones, intendente de Veintiocho de Julio, Chubut Luka Jones, intendente de Veintiocho de Julio, Chubut.

Remarcó, en ese sentido, la necesidad de acompañar al sector productivo con pruebas de este tipo.

Un kilo de novillo = dos de burro

La noticia de la venta de carne de burro producida por el emprendimiento Burros Patagónicos, de Cittadini, y comercializada en la Carnicería Jones, de Trelew, cobró trascendencia nacional.

Según informaron en el propio comercio, los cortes se agotaron rápidamente, favorecidos por el precio muy inferior a la carne de vaca, hoy por las nubes.

La carne de burro se vendió a $7.500 el kilo, un precio que Cittadini aclaró que era “promocional”, para que la gente se animara a conocerla. No obstante, el precio real final sería del 50% de lo que vale en promedio la carne de novillo, indicó el productor.

Cómo se hizo la faena

“Queremos ser muy claros: no hay nada fuera de norma. Esto está habilitado, controlado y responde a un protocolo oficial”, sostuvo Jones acerca de la prueba piloto en la que fueron faenados cuatro animales.

Carne de burro en una carnicería de Chubut - Trelew - precio Venta de carne de burro en la Carnicería Jones, de Trelew, Chubut.

El procedimiento se desarrolló bajo un protocolo específico del Ministerio de Producción de Chubut, con la intervención del SENASA.

Jones indicó que la experiencia aparece en medio de un contexto complejo para el sector ganadero que obliga a explorar nuevas opciones productivas. “Hoy los costos son muy altos y hay menos disponibilidad de animales. Nuestro rol es acompañar al que produce”, indicó el intendente.

El intendente también destacó el rol del matadero como motor de desarrollo regional. “El Matadero Municipal no vende carne, presta un servicio que genera trabajo local y acompaña a productores de toda la región”, subrayó.

Empanadas, chorizos y vacío de burro

Este jueves, Burros Patagónicos realizó una degustación gratuita de carne de burro en la parrilla Don Pedro, de Trelew, después de haber agotado en un día y medio los cortes puestos a la venta en la Carnicería Jones.

Hubo empanadas de burro, chorizos, vacío y bife americano, entre otros cortes, y estuvo presente el intendente de Trelew, Gerardo Merino, en una experiencia gastronómica con localidades agotadas.

“La carne de burro tiene características muy parecidas a la carne de vaca, tanto en sabor como en apariencia -explicó Cittadini-. Si la ves en una góndola, difícilmente la puedas distinguir, y cuando la probás, también”.