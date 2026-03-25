El video viral de una plaza de Chubut copada por una familia de zorros

Se los ve paseando entre juegos, bancos y tachos de basura, en busca de alimento. Qué recomendó la municipalidad de Rada Tilly.

Siete zorros se pasean tranquilamente por la plaza del centro de un pueblo, entre los juegos, los bancos y los senderos y husmeando los cestos de residuos. Eso es lo que muestra un video que se hizo viral en las redes sociales, y ocurrió en Rada Tilly , la localidad balnearia situada 15 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut .

La sorpresa que genera una familia de zorros en medio de una zona urbana es grande para casi todos pero no tanto para los vecinos de Rada Tilly , que ya se acostumbraron a que, cada tanto, haya alguno circulando por las calles de la localidad.

En los últimos días, eso sí, los avistajes en plazas, calles céntricas y zonas residenciales tuvieron mayor frecuencia, y así se dio la situación que filmó Debra Anouk Grimbeek, una vecina radatilense, y cobro mayor difusión cuando el video fue compartido por la ex candidata libertaria a diputada nacional Ariana Mellao.

Aunque el zorro gris patagónico (Lycalopex griseus) es una especie autóctona de la región, su acercamiento recurrente al ejido urbano genera inquietud entre los vecinos.

Chubut: apariciones que se repiten

Según explican especialistas y también autoridades municipales de Rada Tilly, la presencia de estos animales en calles y plazas tiene una razón simple: buscan comida.

Una familia de zorros copó una plaza en Rada Tilly, en Chubut

Por lo demás, estas apariciones eventuales no son algo nuevo. Ya un año atrás, después de que se dieron algunos casos sucesivos, el Municipio anunció medidas preventivas para evitar riesgos, aunque hasta ahora no se consignó ningún accidente provocado por la interacción entre zorros y humanos.

De todas maneras, desde la intendencia recomendaron ser cuidadosos especialmente con el manejo de los residuos domésticos, dejarlos en la calle únicamente en horarios cercanos a la recolección para evitar que permanezcan expuestos durante largos períodos, y mantener los tachos de basura limpios, con tapa y cerrados para que los zorros no puedan acceder a la comida.

El principal riesgo: la rabia

Del mismo modo, pidieron no dejar bolsas de residuos en la vía pública ni acumular pilas de basura en patios o veredas, y evitar dejar restos de comida de mascotas en patios o en exteriores, ya que atraen fuertemente a los zorros.

Sorpresa por la aparición de zorros en Rada Tilly, Chubut Sorpresa por la aparición de zorros en Rada Tilly, Chubut.

“También evitar acumular en las casas maderas, restos de obra u otros materiales que puedan ser utilizados como madriguera” explicó Eduardo Romero, Secretario de Gobierno de Rada Tilly

Y lo fundamental: no alimentar a los zorros, porque esto modifica su comportamiento natural, reduce su instinto de caza y aumenta el riesgo de conflictos con personas y animales domésticos.

“El riesgo zoonótico más relevante de la presencia de zorros en el ejido urbano es el de la rabia”, indica un comunicado del Municipio que además, por este motivo, pide que se informe de inmediato cualquier aparición de zorros muertos.

“Los zorros se alimentan de pequeños roedores, reptiles, insectos y frutos, por lo que su rol en la cadena alimenticia y control de abundancia de otras especies es muy importante. Preservar el carácter silvestre de esta especie es vital”, agrega el mensaje oficial de la comuna de Rada Tilly.