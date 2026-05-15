Temor en un pueblo de la Patagonia porque tiran carne envenenada en la calle: dicen que ya murieron animales

Hubo 4 denuncias formales y una veterinaria atendió varias urgencias por intoxicación. Harán pericias de menudos de pollo aparentemente contaminados.

Temor en un pueblo de la Patagonia: tiran carne envenenada en la calle y dicen que ya murieron animales.

El miedo se instaló en un pueblo cordillerano de Chubut después de que vecinos comenzaran a encontrar trozos de carne presuntamente contaminados con veneno en las calles, que habrían sido esparcidos con la intención de matar animales de la calle.

Como consecuencia, aseguran que varios animales domésticos ya murieron intoxicados, mientras que otros debieron recibir atención de urgencia en una veterinaria de la zona. Y que la situación también resultó fatal para fauna silvestre.

La alarma se extendió por todo Cholila y alrededores luego de que la doctora Yanina Elizalde, según consignan medios de la región, publicara en redes sociales una advertencia que no tardó en replicarse.

La denuncia inicial en las redes

"En un barrio de Cholila están tirando carne con veneno en las calles”, indicó su posteo en el arranque.

Y continuó: “Se murieron animales y otros llegaron a tiempo gracias al trabajo de Abril, la veterinaria que está atendiendo esta emergencia".

El caso derivó en una investigación judicial.

Qué confirmó el fiscal

El fiscal de la Comarca Andina de Chubut, Carlos Díaz Mayer, confirmó que se inició una pesquisa el lunes 11 de mayo de 2026, cuando aparecieron los primeros hechos.

También precisó que hasta el momento se tomaron cuatro denuncias formales de supuestos damnificados por este eventual caso de maltrato animal.

Carlos Díaz Meyer - fiscal de Chubut Carlos Díaz Meyer, fiscal de Chubut.

Además, informó que entre el material sospechoso hallado en la vía pública se identificaron menudos de pollo que podrían contener la sustancia tóxica que refieren los vecinos.

Sin embargo, para confirmarlo habría que realizar pericias que no son accesibles en la zona.

Análisis de laboratorio y relevamientos de cámaras

Determinar qué veneno se utilizó es una de las claves de la investigación, aunque no resulta sencillo.

El fiscal explicó que se evalúa reciurrir a laboratorios especializados de Trelew para identificar la sustancia.

"No se puede determinar qué veneno es sin hacer comparaciones específicas, por eso necesitamos análisis más complejos para avanzar en la investigación."

En paralelo, la Justicia analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Díaz Mayer indicó que cuentan con registros de vehículos y bicicletas que circularon por el barrio en determinados horarios, pero que todavía no hay elementos suficientes para imputar a nadie.

Pedido para terminar con “esta locura”

Ante las dificultades, hasta el momento, para individualizar a eventuales responsables, el fiscal hizo un llamado directo a la comunidad de Cholila.

“Necesitamos la participación de la gente para terminar con esta locura", agregó Díaz Mayer

"Es fundamental que cualquier vecino que tenga datos se acerque a la comisaría, a la subcomisaría de El Blanco o a la fiscalía”, indicó.

.Los vecinos que dieron a conocer los casos, por su parte, le piden a la gente extremar las precauciones y evitar que niños y mascotas entren en contacto con cualquier elemento sospechoso encontrado en la calle.

El riesgo, advirtieron, no se limita a los animales: el veneno en espacios públicos puede afectar también a personas.

Antecedentes: un pan conectado a 220

En otro aparente caso de trampas para matar a perros de la calle, en junio de 2025 una mujer sacó a la vereda un pan en el que insertó un cable conectado a una toma de 220 voltios.

El caso, similar al que ahora se preocupa a la comunidad de Cholila, se dio al otro lado de Chubut sobre la costa atlántica, en la villa balnearia Playa Unión, en las afueras de la capital Rawson .

Un vecino alertó a la policía luego de constatar la trampa en el lugar.

Chubut: sacó por la ventana un cable conectado a 220 adentro de un pan, para matar a los perros de la calle En Playa Unión (Rawson), una vecina sacó por la ventana un pan con un cable conectado a 220 para matar a los perros de la calle.

Más tarde, la dueña de una mujer que ocupaba la casa desde donde provenía el cable reconoció el hecho ante los uniformados.

Cuando le explicaron los riesgos, alegó que no se le ocurrió que podía ser peligroso para algún transeúnte o alguno de los chicos que habitualmente pasan por allí volviendo de una escuela cercana.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Ambiente y Maltrato Animal de Chubut, creada a principios de marzo de 2025 para atender este tipo de casos y otros que comprometen a animales domésticos y silvestres, un problema que evidentemente se repite en toda la geografía de la provincia, como en la mayoría de las ciudades del país.