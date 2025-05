Comodoro Rivadavia: aparecieron 11 perros envenenados en las calles de un barrio

“Aparentemente son once (los perros), por lo que tenemos conocimiento. Nosotros intervenimos en cuatro casos”, agregó. Y explicó que tras retirar los cuerpos de los animales se lleva a cabo “la disposición final en la cava municipal” donde se los entierra.

Comodoro Rivadavia: la investigación

La investigación ahora busca determinar si el envenenamiento fue intencional. Aunque todavía no se determinó con precisión el tipo de veneno, desde el municipio alertaron sobre la peligrosidad de ciertos compuestos químicos, que pueden seguir presentes en los cuerpos de los animales y en sus secreciones.

Josefina Ferreira, directora de Veterinaria de Comodoro Rivadavia.jpg Josefina Ferreira, directora de Veterinaria de Comodoro Rivadavia.

Si fuera así, habría un riesgo no solo para quienes los manipulan sin protección, sino también para otros animales, personas y el ambiente en general. En algunos casos, incluso el contacto con la piel podría generar intoxicaciones.

Mientras tanto, cobra fuerza la hipótesis de que se trató de un acto intencional, ante la cantidad de casos registrados en un mismo radio, aunque no se descarta que pueda haberse tratado de un accidente, como el vertido de una sustancia tóxica en el agua que formó charcos en la zona.

El lugar donde fueron hallados los cuerpos de los perros está cerca de la biblioteca de Kilómetro 5 y a una plazoleta donde actualmente se están realizando obras.

Según se supo, no había habido reclamos recientes por presencia de perros sueltos o incidentes con animales. No obstante, las autoridades reconocen que no todos los hechos son denunciados formalmente, por lo cual podría haber habido algún tipo de conflicto que no llegó al conocimiento del Municipio.

“Por la gran cantidad de animales muertos puede haber sido adrede o un accidente, si se liberó alguna toxina en el agua que terminó en un charco. La Justicia deberá investigar de acuerdo a la localización y entrevistar a cada propietario”, detalló Ferreira.

La importancia de la tenencia responsable

“Si el animal hubiera estado en su casa, esto no le habría pasado, eso queda claro. Por eso siempre tenemos que tenerlos dentro de nuestro domicilio”, agregó la funcionaria.

En este sentido, más allá de la investigación en curso, desde el Municipio insistieron en la importancia de la tenencia responsable, e indicaron que mantener a los animales dentro del domicilio no solo evita que se expongan a sustancias peligrosas sino que también contribuye a la seguridad pública.

En la vía pública, explicaron, los perros pueden comportarse de manera diferente, lo que aumenta el riesgo de accidentes, mordeduras o consumo de elementos tóxicos.