El cuerpo no tenía signos de violencia, pero luego hallaron una bala en la cabeza y con un insólito justificativo, vecinos admitieron que limpiaron la sangre.

Sospechosa muerte de un policía jubilado: ¿intentaron ocultar un sucidio o lo mataron? (foto de archivo)

En la escena en una casa de la localidad de Las Heras, en Santa Cruz , no había rastros de sangre, ni arma de fuego a la vista. Solo un cuerpo sin vida sentado, y nada que indicara que había sufrido violencia. Todo hablaba de una muerte por causas naturales .

Pero poco después, un caso que parecía claro desde el minuto cero, se convirtió en un misterio que la Justicia investiga con total hermetismo .

El fallecido es un policía jubilado que tenía 67 años, según dio a conocer La Opinión Austral.

Tres hipótesis bajo análisis

Las hipótesis que manejan ahora los investigadores son tres:

hubo un suicidio que alguien del entorno del fallecido intentó ocultar, ocurrió un accidente con un arma de fuego que por alguna razón se quiso disimular, o se está ante un crimen premeditado.

Inicialmente, los efectivos que llegaron a la vivienda en la noche del lunes 11 de mayo no vieron inidicios de violencia en el lugar. Tampoco los refirió la acompañante del ex policía.

Además, uno de los médicos de emergencia que intervino en la escena dijo "de palabra" que el hombre habría sufrido un paro cardíaco.

Pero un segundo profesional tomo una decisión que terminaría torciendo inesperadamente el rumbo del caso.

Un médico no quiso poner la firma

Por alguna razón, algo no le cerraba. Y se negó a firmar el certificado de defunción con esa causa como detonante. Prefirió catalogar el caso como "muerte dudosa".

Esa decisión habilitó la intervención de la Justicia, y se ordenó la realización de una autopsia.

De no haber sido por esa sospecha aparentemente poco frundada, probablemente, el caso se habría cerrado sin más. Pero el informe forense le dio un giro total al caso.

Aproximadamente 24 horas después del hallazgo del cuerpo, un médico forense informó lo que nadie había visto antes: el hombre tenía una bala alojada dentro del cráneo.

El proyectil presentaba orificio de entrada pero no de salida.

El resultado sacudió la investigación.

La Policía volvió a citar a la pareja del fallecido y a unos inquilinos que vivían en el mismo inmueble.

¿Por qué decidieron limiar la sangre?

En esas declaraciones surgió un dato que complicó aún más el panorama: los convocados admitieron haber limpiado la sangre de la escena antes de que llegaran los agentes.

Qué justificación dieron para haber tomado semejante decisión. "La Policía iba a tardar mucho", expresaron.

Obviamente, la confesión encendió alarmas.

Comisaría Primera de Las Heras - Santa Cruz La Comisaría Primera de Las Heras, en Santa Cruz. La Opinión Austral

Ahora, la misma ausencia de sangre y de un arma en el domicilio que antes era indicio de una muerte por paro cardíaco, ahora reforzó otra hipótesis.

Los investigadores empezaron a pensar que el rifle presuntamente utilizado habría sido ocultado tras el fallecimiento.

En ese primer momento no se descartaba la posibilidad de un suicidio.

Pero con el avance de las actuaciones comenzó a cobrar fuerza la sospecha de un posible homicidio encubierto.

Los vecinos no son los únicos bajo sospecha

La actuación tanto de los policías que trabajaron en la escena inicial como del primer médico interviniente quedó también en el foco de la investigación.

Ninguno detectó indicios compatibles con una muerte violenta, pese a que el hombre tenía una bala en el cráneo.

La causa es instruida por el juez Eduardo Quelín, titular del Juzgado de Instrucción de Las Heras.

Desde el jueves también interviene la División de Investigaciones (DDI), que ese mismo día llevó a cabo un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el hecho.

Durante el procedimiento secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por el momento, el hermetismo es total y no se descarta que en las próximas horas puedan disponerse nuevas medidas judiciales y haya algunas definiciones sobre la situación procesal de las personas que estuvieron en el domicilio al momento del hallazgo del cuerpo.