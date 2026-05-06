La selección se hace en un centro cultural. Arrancó con actividades grupales y tras ese filtro, hicieron entrevistas individuales. Cuántos entrarán.

Nuevo McDonald's en la Patagonia: en dos días evaluaron a más de 700 jóvenes que se postularon para trabajar.

Nervios en los pasillos, currículum en mano y la esperanza de conseguir el primer empleo formal. Esa fue la escena que se repitió esta semana en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia , donde McDonald's llevó adelante el proceso de selección de personal para su futuro local, el primero de la cadena en la provincia de Chubut y el más austral de la Argentina.

En apenas dos jornadas, con actividades grupales el martes y entrevistas individuales este miércoles 6 de mayo de 2026 para los que pasaron ese primer filtro, más de 700 personas pasaron por el proceso de preselección.

El número, como se esperaba, superó ampliamente las necesidades de la empresa de las hamburguesas más famosas del mundo: los puestos disponibles en esta primera etapa son 100 .

"Es difícil la elección porque nos encantaría que todos tengan esta oportunidad, pero lamentablemente son 100", reconoció Eliana Fucaracio, de Recursos Humanos de Arcos Dorados, la empresa que opera la cadena en Argentina, en declaraciones a Zeta TV.

Una oportunidad de primer empleo

La mayoría de los postulantes tiene entre 16 y 23 años y, en muchos casos, nunca tuvo un empleo en blanco.

La convocatoria no exige experiencia previa, un requisito que en Comodoro Rivadavia (como en casi todo el país) suele ser una barrera difícil de sortear para los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral.

Los puestos disponibles abarcan cocina, atención al público y contacto directo con los clientes.

Entre los aspirantes que esperaban su turno el miércoles, una joven de 18 años que había logrado pasar la primera instancia de evaluación describió lo que significaba para ella estar en esa sala.

McDonalds.png El de Comodoro Rivadavia será el primer McDonald's de Chubut.

"Todavía no me imagino con el uniforme, pero ya es un paso más. Es mi primera oportunidad de trabajo formal", sintetizó mientras esperaba una entrevista en la que se definiría si quedaba seleccionada.

Desde la compañía destacaron que ese perfil joven es una característica histórica de la marca: el 85% de quienes trabajan en McDonald's Argentina tiene entre 16 y 24 años.

"Estamos súper emocionados y contentos. Nos llena de felicidad poder ser parte del crecimiento de ellos", expresó la representante de Recursos Humanos de la cadena, que estuvo presente durante la primera jornada de evaluaciones.

Un dato que explica la larga fila

En marzo, cuando se confirmó la apertura del nuevo local y se anticipó que habría una convocatoria laboral, datos difundidos por el INDEC ya permitían prever que la cantidad de postulantes y la expectativa que se generaría serían muy grandes.

Por esos días, se supo que la tasa de desocupación en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly se había más que duplicado en apenas un año, trepando del 1,9% al 4,7%, según la Encuesta Permanente de Hogares del cuarto trimestre de 2025.

Centro Cultural Comodoro Rivadavia El Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

En términos concretos, unas 3.000 personas más habían quedado sin trabajo en ese período. Y los datos indicaban además que las personas con problemas de empleo eran cerca de 16.000.

Para una ciudad que durante años registró uno de los índices de desocupación más bajos del país, ese salto fue leido como un quiebre de relevancia histórica.

En ese contexto, la incorporación de 100 puestos formales orientados a jóvenes sin experiencia previa se convirtió en una de las noticias laborales más relevantes del sector privado local en el último tiempo.

Cómo será el nuevo McDonalds y cuándo abre

El futuro McDonald's se instalará dentro del predio donde se construirá el Costanera Shopping.

Tendrá capacidad para 130 personas y estará preparado para procesar alrededor de 12 órdenes por minuto.

Funcionará las 24 horas los fines de semana y ofrecerá el servicio de AutoMac, para comprar al paso sin siquiera bajar del vehiculo, con acceso desde la avenida Hipólito Yrigoyen.

Expectativa en Comodoro Rivadavia

Edgardo Uña, a cargo del proyecto del nuevo shopping que integra el McDonald's, subrayó en su momento que el local respetará los estándares internacionales de la cadena de hamburgueserías, idénticos a los de cualquier sucursal en Buenos Aires o en el exterior.

La franquicia tiene capital local: el propietario es Claudio Beaulieu, un empresario comodorense, según informaron distintos medios de la ciudad petrolera de Chubut.

Por otra parte, desde el ente municipal Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que la apertura tendrá impacto más allá de la ciudad, ya que se convertirá en el primer McDonald's de la Patagonia Austral, con potencial para atraer visitantes incluso desde Chile.

Con este local, la cadena completará 220 sucursales en la Argentina y sumará su séptima presencia en la Patagonia, que se sumará a los cinco locales de Nequén y el de Bariloche, en Río Negro. La apertura está prevista para junio o julio.