Los difundió la modelo Cinthia Fernández. Su pareja es Roberto Castillo, el abogado de Luis López, quien denunció penalmente a la psicóloga Jennifer Leiva.

Los impactantes audios del papá de Ángel y la psicóloga: "Se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo".

A un mes de la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años de Comodoro Rivadavia que sufrió un paro cardiorrespiratorio a causa de los golpes recibidos en la cabeza, el abogado Roberto Castillo -que representa a Luis López, padre de Ángel- denunció penalmente a la psicóloga Jennifer Leiva integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD).

Leiva integraba el equipo que monitoreaba la situación de Ángel , cuya custodia había sido restituida a su madre, Mariela Altamirano, en noviembre de 2025, por decisión del juez de Familia Pablo Pérez.

Altamirano y su pareja, Michel Kevin González , están actualmente detenidos e imputados por el homicidio del niño.

Las grabaciones del padre de Ángel

A la par de la denuncia llevada adelante por Castillo, su pareja, la mediática modelo y panelista Cinthia Fernández, difundió una serie de audios grabados por Luis López, en los que se lo escucha conversando con Leiva tras, supestamente, haber sido citado por ella.

Jennifer Leiva, la psicóloga denunciada por el caso Ángel López Jennifer Leiva, la psicóloga denunciada por el caso Ángel López.

En las grabaciones, se lo escucha a López cuestionando la decisión de mantener a Ángel a cargo de su madre y en un momento llega a decir “ya se van a dar cuenta cuando lo maten a mi hijo”.

Fernández, quien está participando activamente del seguimiento del caso, estuvo este martes en una movilización realizada en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por Ángel y advirtió que los fragmentos que difundió no serían los únicos. “Tenemos más”, dijo la modelo.

"Él quiere vivir conmigo, no con la mamá"

JL: Cómo estás, Luis.

LL: Bien, bien.

JL: Bueno, te citamos porque nos llamaron el otro día de la escuela, un poco para saber qué es lo que está pasando.

LL: O sea, fui al jardín, a ver a mi hijo nomás.

JL: ¿Y por qué fuiste a verlo allá?

Luis Lopez, padre de Angel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Luis López, el padre de Ángel.

LL: Porque dónde lo iba a ver yo si no era en el jardín. Yo no tenía ninguna perimetral ni nada. Me asesoré muy bien como para ir a verlo.

JL: ¿Y qué pasó?

LL: ¿Y no lo vieron en la situación en que está? No está bien. Aparte, él quiere vivir conmigo, no con la mamá.

JL: Y lo grabaste, seguro.

LL: Grabé todo, todo…

JL: Amo las situaciones de violencia que generás. Qué bueno. Eso se llama “revictimización”.

"Te estoy hablando y me vas a escuchar a mí"

JL: De la escuela nos han llamado varias veces ya, preocupados por la situación, porque dicen que vos te has presentado muchas veces. Ahí no es un lugar para ver al nene, porque es un jardín.

LL: ¿Muchas veces? ¿Segura? ¿Muchas veces me presenté?

JL: Dos veces, sí, bueno, dos veces, que claramente fueron situaciones súper graves, para que el jardín nos llame.

LL: ¿Por qué es grave?

JL: Te estoy hablando y me vas a escuchar a mí. Después me preguntás todo lo que querés.

Marcha por Ángel López en Comodoro Rivadavia Marcha y pedido de justicia para Ángel López en Comodoro Rivadavia.

LL: ¿Y quién dijo eso?

JL: La directora

LL: ¿La directora dijo eso?

JL: Vas a ir para allá ahora, ¿no?

LL: No, no, porque ahora tengo turno con mi abogado.

JL: Sí, sí…

"¿Quién no se da cuenta, querido?"

LL: Tengo todo grabado. Esto se lo voy a dar todo a mi abogado porque si a mí no me están haciendo caso en cómo está mi hijo.

JL: ¿Quién? ¿Quién no se da cuenta, querido?

LL: Todos, todos. No se dan cuenta de que mi hijo está mal.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Comodoro Rivadavia.

JL: No está mal.

LL: Está mal. Ustedes me dijeron que los dos (por Altamirano y González) trabajan. En el informe dijeron que los dos trabajan. Y no, no trabajan los dos, trabaja solamente ella. Él se queda en la casa cuidándole las criaturas, a los dos. Y él me dijo que a Ángel ya… no lo pueden cuidar a Ángel. Para él Ángel ya casi es estorbo, porque no puede cuidarle a una bebé de cuatro meses y cuidarle a Ángel. Eso me dijo. Que ella es la que pone la plata en la casa y él es el que lo cuida.

"No podías llevártelo sin autorización de Mariela"

LL: ¿Y por qué fuiste a buscar al nene?

LL: Porque quiero estar con mi hijo.

JL: Te vuelvo a preguntar: ¿por qué te llevaste al nene del jardín?

LL: Yo no me lo llevé al nene del jardín.

JL: Estaba en tu casa.

LL: Y sí, pero me fui a buscarle y, bueno, le digo “vamos a pasear un ratito”, nos fuimos a la casa y compartimos e íbamos a volver. Nada más. Qué hay de malo en eso si no teníamos perimetral ni nada. Lo único que yo no podía hacer era llevármelo yo a mi hijo y que él quede en mi casa.

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JL: No podías llevártelo sin autorización de Mariela (Altamirano). Lo mismo, esto lo tienen que arreglar ustedes con abogados porque ahora es más problema.

LL: No es problema. O sea que esto es normal para ustedes: que el nene llore, que no se quiera ir con su mamá, que no quiera vivir…

JL: No es normal que vayan a la escuela a buscar a los nenes o que intenten verlos ahí

LL: Yo me fui a ver a qué colegio iba mi hijo. Porque ustedes me dijeron que él iba al colegio donde yo lo mandaba antes y no, no estaba ahí.

JL: Nunca te dijimos eso.

LL: Yo agarré y fuimos y lo buscamos. Lo buscamos a Ángel y estaba allá arriba. Me fui, me presenté normalmente, le dije “yo soy el papá de Ángel Nicolás”, me pidió todos mis datos como para verificar, y ahí me retiré. Encima está en el acta que yo le dije que no quería ver al nene.

"Están esperando que caguen matando a mi hijo"

LL: Yo me voy a ir. Ya se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo.

JL: Qué miedo.

LL: Gracias. Están esperando que le caguen matando a mi hijo y ahí se van a dar cuenta.