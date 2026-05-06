Los "Niños de Camarones": los restos humanos más antiguos de la Patagonia, que encontraron unos albañiles

De acuerdo con estudios científicos de Argentina y Estados Unidos, tienen más de 10.000 años. La historia de un hallazgo inesperado e increíble.

Un hecho fortuito, durante la excavación de una obra para construir una vivienda en la localidad de Camarones , sobre la costa atlántica de la provincia de Chubut , derivó en el hallazgo de los restos humanos arqueológicos más antiguos de la Patagonia : los “Niños de Camarones”.

Bautizados así porque, según el equipo científico que los identificó, se trata de restos de un nene de aproximadamente 8 o 9 años y un adolescente de unos 14, habrían vivido en la zona en un período ubicado entre 10.400 y 11.000 años atrás por científicos de la Universidad de Arizona, Estados Unidos.

Esto los convierte en la evidencia humana más antigua registrada en la región patagónica.

Sorpresa durante una instalación de gas

El hallazgo se produjo en octubre de 2020 y los inesperados responsables fueron albañiles que cavaban zanjas para la instalación de gas de una casa en construcción. Los restos tardaron casi un año y medio en ser retirados y las investigaciones posteriores recién pudieron dar datos precisos cuatro años más tarde.

Las científicas que trabajaron en la zona fueron Julieta Gómez Otero, Gabriela Millán, Ariadna Svoboda y Anahí Banegas, integrantes del Instituto de Diversidad y Evolución Austral del Conicet (IDEAus-Conicet).

Niños de Camarones, hallazgo arqueológico en la Patagonia Niños de Camarones, hallazgo arqueológico en la Patagonia.

El estudio fue financiado por el Conicet y por un subsidio de la Society for American Archaeology y, finalmente, el viernes 19 de abril de 2024, en el Auditorio del Museo de la Familia Perón de Camarones, se pudo presentar a los “Niños de Camarones” durante la realización de una Semana de los Pueblos Indígenas.

Los trabajos de investigación

En octubre de 2020, cuando los albañiles encontraron casualmente los restos, les avisaron a los dueños del terreno donde estaban construyendo la casa y estos realizaron la denuncia en la comisaría local.

El recorrido continuó: la Policía avisó a la Subsecretaría de Cultura de Chubut, y desde allí se las profesionales del IDEAus y a la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas, siguiendo la normativa establecida por la ley provincial de protección del patrimonio arqueológico, antropológico y paleontológico y por el Protocolo de tratamiento de restos humanos arqueológicos.

Así comenzó la tarea del equipo de investigación: se limpió el lugar, excavaron parcialmente en el punto donde estaban los restos humanos y se tomaron fotos e imágenes tridimensionales para la identificación y caracterización de los materiales culturales asociados y la descripción de la tierra.

El equipo científico que halló a los Niños de Camarones El equipo científico que halló a los Niños de Camarones.

Posteriormente montaron en el mismo sitio de la obra en construcción un laboratorio para análisis bioantropológicos preliminares a fin de determinar el número de individuos y la edad probable de cada uno.

Finalmente, en marzo de 2022 se autorizó el rescate de los restos y su traslado al laboratorio de Arqueología y Antropología Biológica del IDEAus.

El equipo identificó la presencia de un niño o niña de entre 8 y 9,5 años y un/a adolescente de entre 12 y 15 años. En ningún caso fue posible determinar o estimar el sexo.

De la Patagonia a Pensilvania

Tiempo después se enviaron a realizar dataciones radiocarbónicas directas por AMS a dos laboratorios de Estados Unidos: primero al de la Universidad de Arizona y posteriormente al Institute of Energy and the Environment de Pensilvania.

Los resultados fueron sorprendentes: la antigüedad de ambos oscilaba entre 9.200 y 9.700 años radiocarbónicos AP, que equivalen a 10.400 y 11.000 años calendario, respectivamente, con una diferencia cronológica que indicaba que no fueron contemporáneos.

Además, junto al niño de menos edad se hallaron 50 cuentas de hueso de ave, probablemente de cormorán y también abundante pigmento rojo, lo que señala prácticas mortuorias desde tiempos muy antiguos.

“Saber que esa práctica tiene casi once mil años de antigüedad también es un dato importante, ya que, tanto las cuentas como el ocre, se consideraban parte de una costumbre funeraria tardía en la zona y este hallazgo demuestra que son mucho más antiguas”, indicó Banegas.