El evento será durante el fin de semana largo del 25 de Mayo. Pesará más de 20 kilos. Tuvieron que fabricar una bandeja y un horno especiales.

Para el Guinness: en la Patagonia van a preparar la empanada más grande del mundo.

En un país como la Argentina , donde las empanadas son un producto de consumo frecuente y casi cotidiano, hay un chef de la Patagonia que quiere sumar un récord mundial: cocinar la empanada más grande del mundo.

La iniciativa se llevará a la práctica el mes próximo en la ciudad de Esquel , provincia de Chubut .

Será uno de los atractivos principales de Feriarte , una feria de emprendedores y productores locales que tendrá lugar entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo en la sede de la Sociedad Rural esquelense.

Una empanada gigante y bien patagónica

Claudio Jaramillo es el chef que irá en busca del récord mundial al cual, además de las dimensiones y el peso para superar todas las marcas anteriores, le agregará la característica particular de que el relleno tendrá solo ingredientes locales.

“Vamos a usar todos productos de la cordillera. La carne de Trevelin, las verduras de acá. Una empanada ciento por ciento local”, le describió Jaramillo al noticiero Seta TV.

Claudio Jaramillo, chef de Esquel especialista en empanadas Claudio Jaramillo, chef de Esquel especialista en empanadas.

Jaramillo no es un improvisado: en 2024 ganó el premio de "campeón mundial de la empanada" en el certamen organizado en Buenos Aires por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE).

El objetivo ahora es lograr un plato final que se pueda degustar con placer y, a la vez, impactar por su tamaño.

“La empanada va a pesar más de 20 kilos. No hay en el país ni en el mundo una empanada de ese tamaño que se haya cocinado en una pieza. Esta va a ser una empanada gigante real”, explicó el cocinero.

El trabajo ya empezó

Llevar adelante la idea requerirá de una logística mucho más extrema que para cocinar empanadas comunes.

Según relató Jaramillo, hubo que fabricar en Buenos Aires una bandeja especial que servirá para sostener la empanada, y también un horno distinto a los hornos comerciales que normalmente se utilizan para la cocción.

El momento culminante será casi en fecha patria, el domingo 24 de Mayo, y la gesta demandará varias horas.

“Nos va a llevar todo el domingo -adelantó el chef- porque solamente de cocción son entre una hora y 40 mintuos y dos horas”. “La empanada la vamos a presentar en vivo delante de todo el público”, adelantó el organizador principal de la hazaña.

Chefs de todo el país involucrados

Jaramillo se preocupó por aclarar que no se trata de una proeza individual sino que hay mucha gente involucrada.

“La verdad que detrás mío hay un gran equipo, yo soy la cara visible de esto que vamos a hacer”, comentó, y mencionó a la gente que trabaja con él en su comercio, más un grupo de chicos de una escuela especial en la que da clases, y que también formará parte. “Van a venir chefs de Buenos Aires, de Bariloche, chefs locales, de todos lados a darnos una mano”, agregó.

La certificación formal estará proporcionada por APYCE y un escribano de Chubut.

“Justamente se da la víspera del 25 de Mayo, y la empanada es algo que nos representa mucho a los argentinos. Entonces, esperamos que el récord pueda estar acá, en la provincia”, opinó Jaramillo.

E invitó “a todos a que sean parte de esto. Después van a poder decir que la empanada más grande del mundo se hizo en Chubut”.