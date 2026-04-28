¿Cómo hacer para que las empanadas no se peguen en el horno? El secreto de los expertos
Con este truco, las empanadas quedan perfectas y no se pegan en el horno. Un dato clave para apuntar.
Según cuenta la historia, las primeras empanadas tuvieron lugar en Persia, hace ya más de dos mil años. En diversos recetarios griegos aparecían frecuentemente rellenas con carne de cordero. En nuestro país, es sabido que las empanadas representan un clásico culinario. Aquí te contamos cómo aplicar un truco que evita que las empanadas se peguen en la bandeja del horno. ¿En qué consiste?
Este es el truco para que las empanadas no se peguen en el horno
Para que las empanadas no se peguen en la bandeja del horno, es preciso recurrir a determinados trucos para que queden perfectas:
- Antes de colocar las empanadas en la bandeja para cocinarlas en el horno, es importante aplicarles un poco de aceite de girasol o en spray y asimismo esparcirlo por toda la superficie de la bandeja. Ello contribuirá a que la masa no se adhiera al metal y, de este modo, las empanadas serán mucho más fáciles de desmoldar.
- Otro truco útil consiste en añadir una pizca de harina o pan rallado para que se genere una capa protectora entre las empanadas y la placa, lo cual evitará que se peguen.
Asimismo, se recomienda el empleo de papel manteca. Este tipo de antiadherente es muy frecuente en la gastronomía y sirve para cocinar a altas temperaturas, evitando que las preparaciones se peguen a las superficies.
Otro truco para que las empanadas no se peguen en la bandeja del horno
Más allá de los mencionados más arriba, también existe otro truco para evitar que las empanadas se peguen en la bandeja del horno y que consiste en emplear una bandeja de silicona. Al estar hecha de un material impermeable, no deja que la humedad de la empanada afecte la superficie, por lo que esta no se pega. Como resultado queda un producto perfecto, sin perder la forma.
La receta de Paulina Cocina para hacer empanadas deliciosas
En el sitio especializado Paulina Cocina, se consigna una receta simple y efectiva para elaborar unas clásicas empanadas de carne:
Ingredientes para una docena de empanadas
- 12 tapas para empanadas.
- 1/2 kilo de carne picada.
- 2 cebollas.
- 2 dientes de ajo.
- 1/2 pimiento morrón rojo.
- 1 tomate.
- 2 cucharadas de puré de tomates.
- 1 puñado de aceitunas.
- Pimentón.
- Comino.
- Sal y pimienta.
Luego, se deberá cumplimentar la siguiente guía paso a paso:
- En una olla con aceite caliente, agregar la cebolla y el morrón. Dejar dorar unos minutos y cuando estén a medio cocer (cebolla transparente), agregar el ajo y un poco de sal y pimienta.
- Subir el fuego y agregar toda la carne picada. Mover la carne para que no quede pegada. Cuando la carne esté sellada agregar el tomate en cubos y las dos cucharadas de puré de tomates. Condimentar con pimenton y comino, un poco más de sal y pimienta y mezclar bien. Tapar (no del todo, dejar un pequeño hueco) y dejar cocinar una media hora revolviendo de a poco.
- Sacar del fuego y dejar enfriar en la olla. Agregar las aceitunas picadas y mezclar bien.
- Repartir el relleno en las tapas de empanadas, y cerrar con un repulgue tradicional. Antes de meterlas en el horno, pueden pintarse con huevo.
- Poner las empanadas de carne en una placa y llevar a horno fuerte hasta que están doradas.
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