Panchos estilo "Viral": la receta de estos panchitos a otro nivel

Una influencer compartió en TikTok esta receta , que le da una particular vuelta de tuerca a esta tradicional preparación. Cómo hacer estos panchos exprés que son virales .

Tan simples como ricos, los panchos son de esas comidas que salvan un almuerzo o una cena sencilla. Pero esta preparación también permite alternativas creativas que le dan aún más sabor a este placer rápido. Una de ellas es la receta viral que compartió la influencer culinaria Ailin Tokman en su cuenta de TikTok.