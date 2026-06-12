Panchos estilo "Viral": la receta de estos panchitos a otro nivel
Una influencer compartió en TikTok esta receta, que le da una particular vuelta de tuerca a esta tradicional preparación. Cómo hacer estos panchos exprés que son virales.
Tan simples como ricos, los panchos son de esas comidas que salvan un almuerzo o una cena sencilla. Pero esta preparación también permite alternativas creativas que le dan aún más sabor a este placer rápido. Una de ellas es la receta viral que compartió la influencer culinaria Ailin Tokman en su cuenta de TikTok.
Esta alternativa se corre de la elaboración tradicional. Primero, propone dorar las salchichas en sartén. Luego, presenta una salsa para condimentar el pan, añadiendo queso en su interior y llevándolo al fuego. El resultado: un pancho jugoso, crocante por fuera y cremoso por dentro.
Los ingredientes para la receta viral de panchos
Esta receta combina técnicas simples con detalles que elevan el resultado. Para realizarla, serán necesarios estos productos:
- Salchichas
- Pan de pancho
- Queso cheddar
- Ketchup
- Manteca
- Ajo
- Perejil
- Pimienta
Paso a paso, cómo hacer esta versión de panchos caseros
- Hacer cortes enrejados en las salchichas: colocar cada salchicha sobre una tabla y, con un cuchillo afilado, practicar cortes diagonales superficiales en un sentido, sin llegar a cortar completamente. Girar la salchicha 90° y repetir los cortes en el sentido contrario formando un patrón de enrejado. Los cortes deben ser poco profundos: lo suficiente para que se abran y tomen textura al cocinarse, pero sin desarmar la salchicha. Reservarlas para más adelante.
- Preparar la manteca de ajo y perejil: en un bowl pequeño, mezclar la manteca a temperatura ambiente con el ajo prensado o muy finamente picado y el perejil picado. Añadir una pizca de pimienta y mezclar hasta integrar. Ajustar la cantidad de ajo y perejil al gusto. Reservar la mezcla lista para pincelar los panes.
- Preparar los panes con queso: abrir los panes a lo largo sin separarlos por completo, generando un bolsillo para la salchicha. Colocar dentro de cada pan una porción de queso cheddar, ya sea en fetas que cubran la base del pan o rallado para una fusión rápida. El queso actuará como núcleo cremoso cuando se funda. Pincelar la parte exterior superior de cada pan con la manteca de ajo y perejil; esto aportará sabor y permitirá que el pan dore con un color y aroma atractivos.
- Saltear las salchichas con ketchup y agua: calentar una sartén amplia a fuego medio-alto y añadir una cucharada de aceite o un poco de manteca si se prefiere. Colocar las salchichas enrejadas en la sartén caliente. Dejar que se doren sin moverlas durante uno o dos minutos para marcar bien el enrejado. Bajar un poco el fuego y añadir una cantidad generosa de ketchup sobre las salchichas (aproximadamente una cucharada por salchicha, ajustar al gusto). Añadir un chorrito pequeño de agua, apenas suficiente para crear vapor (una o dos cucharadas). El ketchup se disolverá formando una salsa brillante que mezcla caramelización y humedad.
- Saltear las salchichas moviendo la sartén o girándolas con pinzas para que se impregnen de la salsa y se cocinen de manera uniforme. La combinación de ketchup y agua ayuda a que los cortes se abran y que la superficie quede glaseada. Mantener en el fuego hasta que la salsa se concentre y las salchichas estén bien doradas y con el enrejado bien marcado.
- Dorar el pan en sartén y montar: colocar los panes de panchos con la parte pincelada hacia abajo para que la manteca de ajo dore y forme una costra. Si la sartén queda justa, se pueden tostar de a dos. Presionar ligeramente con una espátula para favorecer el contacto y ayudar a que el calor funda el cheddar. Cocinar hasta que la parte exterior del pan esté dorada y crujiente y el queso se haya derretido por dentro, aproximadamente 2–4 minutos. Si se desea un fundido más intenso, cubrir la sartén unos 1–2 minutos para atrapar el calor. Retirar los panes del fuego y abrirlos para colocar las salchichas.
- Presentación y toque final: dejar reposar 30–60 segundos para que el queso se asiente y evitar quemaduras al morder. Si se quiere, agregar un golpe final de pimienta recién molida o unas hojas de perejil por encima para color.
Te puede interesar...
Leé más
Tortilla de verduras de otoño: la receta vegetariana que se hace en 30 minutos
Un pastel de papas imperdible de verdad: cómo hacer esta receta paso a paso
Noticias relacionadas