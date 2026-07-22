Cuál es el mejor tipo de parrilla para hacer el asado: canaleta en V, hierro redondo o estaca
Los expertos parrilleros fueron precisos a la hora de establecer cuál es la mejor parrilla para hacer un asado. ¿Conviene una de hierro redondo, en V o estaca? ¿Por qué?
En cada argentino habita un asador, que cuenta con manuales o procedimientos propios a la hora de cocinar a la parrilla. También existen diversos trucos para evitar que, por ejemplo, el asado salga duro. Pero cuál es el tipo de parrilla que conviene para hacer el asado. ¿De hierro redondo, en V o estaca? ¿Por qué?
Si bien al respecto cabe resaltar que distintos expertos parrilleros fueron concluyentes, no por ello es menos importante conocer cuáles son los motivos por los que un asador prefiere alguna de estas tres parrillas a la hora de cocinar un asado. Y es que los motivos sobran, estimado lector. Pase y saboree esta nota entonces…
Cuál es la mejor parrilla para hacer un asado: esto dijeron los expertos
Para hacer un asado, tanto la parrilla de hierro redondo como la de hierro en V o estaca son recomendables. Así lo afirman los expertos parrilleros, quienes destacaron que la elección del tipo de parrilla depende de la búsqueda personal de cada asador en el resultado final de la cocción.
Lo cierto es que cada una de estas tres parrillas presenta sus ventajas. ¿Cuáles son?
- A la hora de la cocción del asado, en la parrilla de hierro con varillas redondas la grasa de la carne cae de forma directa sobre las brasas. Ello genera humo y aporta un sabor más marcado. Según los expertos, este tipo de parrilla funciona bien para cortes magros o cuando se busca mayor presencia del fuego.
- En tanto, las parrillas de hierro con canaletas en V están diseñadas para recoger la grasa y conducirla hacia un recipiente, para evitar que caiga directamente sobre el fuego. Este sistema evita que la grasa llegue a las brasas. ¿Sus puntos fuertes? Permite controlar mejor la grasa que desprenden los cortes y también puede ser más cómoda para balcones, terrazas o espacios urbanos.
- Por su parte, la cocción a estaca es un sistema muy diferente a los nombrados anteriormente porque, en vez de colocar la carne de forma directa sobre las llamas, esta se ubica frente al fuego y recibe calor de manera lateral e indirecta. Se trata de una técnica para costillares, corderos y piezas grandes, que requieren una cocción lenta y prolongada. Sin dudas que su mayor ventaja es que permite cocinar durante varias horas sin quemar la carne.
Más allá de la parrilla que se elija: cuáles son los consejos de los expertos para que el asado salga riquísimo
Independientemente de la parrilla que se elija, los expertos recomiendan seguir algunos consejos clave para que el asado salga riquísimo:
- Dejar reposar unos minutos antes de servir para que los jugos se redistribuyan.
- Usar brasas bien encendidas y evitar las llamas directas.
- Salar la carne al inicio de la cocción para que los jugos se mantengan.
- No pinchar la carne: se pierden líquidos y se seca.
- El asado a punto debe comerse caliente, tal como sale de la parrilla, y sin dilaciones.
- Para que el asado salga perfecto, se deben colocar primero en la parrilla los cortes que requieren mayor tiempo de cocción, como las tiras de asado y los chorizos (estos cortes suelen cocinarse entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo del grosor y el calor de las brasas).
- Luego de 20 a 30 minutos aproximadamente, se deben incorporar a la parrilla las mollejas y chinchulines, puesto que necesitan menos tiempo de cocción, aproximadamente 20-30 minutos.
- Finalmente, en un asado clásico, se deben cocinar las morcillas y otros embutidos, puesto que apenan precisas calentarse y dorarse ligeramente, lo que toma alrededor de 10-15 minutos.
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