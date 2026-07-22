El Comedor La Mañana asado Cuál es el mejor tipo de parrilla para hacer el asado: canaleta en V, hierro redondo o estaca

Los expertos parrilleros fueron precisos a la hora de establecer cuál es la mejor parrilla para hacer un asado. ¿Conviene una de hierro redondo, en V o estaca? ¿Por qué? + Agregar LM Neuquen en







Qué tipo de parrilla conviene usar para hacer un asado

En cada argentino habita un asador, que cuenta con manuales o procedimientos propios a la hora de cocinar a la parrilla. También existen diversos trucos para evitar que, por ejemplo, el asado salga duro. Pero cuál es el tipo de parrilla que conviene para hacer el asado. ¿De hierro redondo, en V o estaca? ¿Por qué?

Si bien al respecto cabe resaltar que distintos expertos parrilleros fueron concluyentes, no por ello es menos importante conocer cuáles son los motivos por los que un asador prefiere alguna de estas tres parrillas a la hora de cocinar un asado. Y es que los motivos sobran, estimado lector. Pase y saboree esta nota entonces…

Es importante conocer cuáles son los motivos por los que un asador prefiere alguna de estas tres parrillas a la hora de cocinar un asado. Cuál es la mejor parrilla para hacer un asado: esto dijeron los expertos Para hacer un asado, tanto la parrilla de hierro redondo como la de hierro en V o estaca son recomendables. Así lo afirman los expertos parrilleros, quienes destacaron que la elección del tipo de parrilla depende de la búsqueda personal de cada asador en el resultado final de la cocción.