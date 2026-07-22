Cómo hacer papa rosti: una receta fácil, económica y perfecta para cualquier comida
Con apenas unos ingredientes, la papa rosti logra una textura crocante por fuera y tierna por dentro. Ideal como guarnición o plato principal.
La papa rosti es uno de esos platos que demuestran que, con pocos ingredientes, se pueden lograr resultados sorprendentes. Nacida en las montañas suizas, esta preparación conquistó cocinas de todo el mundo gracias a su sencillez, su sabor y su versatilidad.
En su versión más tradicional, alcanza con papa, manteca y algunos condimentos. Sin embargo, también admite variantes con cebolla, panceta, zanahoria, queso o hierbas aromáticas, convirtiéndose en una excelente opción para acompañar carnes, ensaladas o incluso para disfrutar sola.
La manteca se pone al principio en la sartén y cuando la damos vuelta también, ya que la papa absorbe y chupa todo.o
Un clásico nacido en Suiza
Los primeros registros de la papa rosti se remontan a la región de Berna, en Suiza, donde era consumida por campesinos y trabajadores como un desayuno energético y rendidor. Con el paso del tiempo, dejó de ser una receta regional para convertirse en uno de los emblemas gastronómicos del país europeo.
A diferencia de la tortilla de papas tradicional, el rosti no lleva huevo. La clave está en cocinar la papa rallada hasta conseguir una costra dorada y crocante en el exterior, manteniendo un interior suave y lleno de sabor.
Los secretos para que salga perfecta
Aunque se trata de una preparación sencilla, existen algunos detalles que hacen la diferencia. El primero es la cocción de la papa: debe hervirse apenas hasta que comience a ablandarse, evitando que llegue al punto de puré. Si se pasa de cocción, la receta pierde consistencia.
Otro aspecto fundamental es la manteca. Se utiliza tanto al comienzo como al momento de girar la preparación, ya que la papa absorbe rápidamente la grasa y necesita conservar humedad para lograr una textura equilibrada.
Ingredientes
- 1 papa mediana.
- ¼ de cebolla.
- Manteca.
- Sal.
- Pimienta.
Opcionales: queso rallado, panceta, zanahoria, perejil, orégano o aceite de oliva.
Paso a paso
- Lavar bien la papa y colocarla en una olla con agua fría.
- Cocinar hasta alcanzar una media cocción, evitando que se ablande demasiado.
- Retirar, pelar y rallar utilizando la parte gruesa del rallador.
- Repetir el procedimiento con la cebolla.
- Mezclar ambos ingredientes y condimentar con sal y pimienta.
- Calentar una sartén con manteca y distribuir la mezcla formando un disco.
- Cocinar sin manipular demasiado hasta dorar la base.
- Dar vuelta con ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta obtener una superficie crocante.
- Finalizar con un chorrito de aceite de oliva y hierbas frescas.
Una guarnición que se adapta a todo
La popularidad de la papa rosti se explica por su enorme versatilidad. Puede acompañar un bife, una ensalada fresca, pollo, pescados o formar parte de un brunch. En muchos restaurantes también aparece coronada con queso fundido, fiambres o vegetales salteados.
Su combinación de pocos ingredientes, bajo costo y gran sabor la convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan salir del puré o de las papas fritas sin complicarse demasiado en la cocina.
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