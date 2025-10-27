Una receta de Papa Rosti para no dejar de hacer

Un clásico de la cocina europea, una receta sencilla y deliciosa, cuidando el bolsillo y alimentando el paladar.

La papa rosti se puede hacer solo con papa . En las montañas de Suiza están los primeros registros de esta técnica. Fue puesta en marcha por los campesinos y lugareños que con solo una papa rallada y algunas cositas más cocinaban a la chapa esta receta fácil y muy rica.

Se le puede agregar cebolla, zanahoria, panceta o lo que quieran.

Algunas cosas a tener en cuenta. La papa debe cocinarse sin que quede tierna a nivel puré. Apenas se ablande, la retiramos. Si se pasa no sirve.

La manteca se pone al principio en la sartén y cuando la damos vuelta también, ya que la papa absorbe y chupa todo.

Ideal como guarnición para otras cosas como una rica ensalada o un buen bife.

Ingredientes

1 papa mediana

1/4 cebolla

manteca

sal

pimienta

Desarrollo

Lavar y cepillar bien las papas.

Colocarlas en una olla desde agua fría a calentar. Cuando estén a media cocción (que no se pasen porque no van a servir) retirar y pelarla.

Rallar con el filo más grande del rallador. Con la cebolla hacer lo mismo.

Mezclar ambas ralladuras con sal y pimienta.

Poner una sartén con manteca al fuego y cuando se caliente volcar los vegetales rallados.

A partir de ahí sin manipular demasiado darle forma apenas con una espátula o espumadera resistente al fuego.

Una vez que se dora dar vuelta con la ayuda de un plato de ser necesario y cocinar del otro lado hasta que se selle y forme una pequeña costra. Agregar oliva y alguna hierba como orégano. ¡A disfrutar!





Origen de la Papa Rosti

La papa rösti es una receta icónica que tiene su origen en Suiza, específicamente en la región de Berna. Tradicionalmente, este plato se servía como desayuno por los agricultores suizos, quienes necesitaban un alimento sustancioso para afrontar largas jornadas de trabajo. Con el tiempo, su popularidad trascendió fronteras, y hoy en día es un clásico de la cocina internacional.

La preparación original consiste en ralladura de papa cruda o previamente cocida, formando una especie de tortilla que se cocina hasta lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro. En Suiza, era común acompañarla con queso y embutidos, pero la versatilidad de la receta permitió que se adaptara a diferentes ingredientes y formas de presentación en el mundo.

En Argentina, la papa rösti suele encontrarse en restaurantes que ofrecen cocina internacional y también en casas como una alternativa práctica para reemplazar las papas fritas o el puré. Muchas veces, se sirve como guarnición de carnes o como base para preparaciones más elaboradas, con agregados como jamón, queso o hierbas.

