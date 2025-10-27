Cortes de luz programados para varios puntos de Neuquén: las zonas afectadas

Los cortes incluirán a las localidades de Neuquén capital, Buta Ranquil, Barrancas, zonas rurales aledañas y Ranquil Norte.

La Cooperativa Calf informó de una serie de cortes de luz programados para varias zonas de Neuquén capital para el martes 28 de octubre. También, el EPEN anunció interrupciones de energía en el interior de la provincia para el 28, 29 y 30.

El primer corte programado será entre las 07:30 y las 12:00. Puntualmente en la zona conocida como Distrito 5, un nuevo loteo inaugurado por el municipio en la zona de la meseta, cercano a la intersección de Soldi y Huilen.

Desde la cooperativa afirmaron que es un corte autorizado por el órgano de control municipal y que los trabajos constarán de la "remodelación en líneas de Media Tensión para energizar nueva Subestación Transformadora para abastecer nuevos usuarios".

Cortes de luz

El siguiente corte programado será entre las 8:00 y las 10:30 del martes sobre la calle Simón Bolivar, en el límite con Plottier cerca la intersección entre Río Colorado y Trenque Lauquen. Informaron que realizarán "mantenimiento en líneas de Baja Tensión Subterráneas".

Según informaron desde Calf, "esa parte son los usuarios que antes eran atendidos por la Cooperativa de Plottier y ahora por CALF porque están dentro del ejido de Neuquén".

La tercera interrupción programada de energía de Calf será en la zona conocida como Arsat-UNCo. Desde la cooperativa aclararon que esa es la zona donde está la antena de TV digital próxima a la estatua llamada "Cristo de la hermandad" a pocos metros de la Plaza de las Banderas, en el norte de la ciudad.

Será entre las 8:30 y las 11:00. Según detallaron, realizarán mantenimiento en la Subestación Transformadora.

Cortes de luz programados en el interior de la provincia

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, informó a los usuarios de Buta Ranquil, Barrancas, zonas rurales aledañas y Ranquil Norte (Mendoza), que se realizarán "tareas de mantenimiento preventivo y correctivo sobres las líneas troncales Filo Morado - Buta Ranquil - Barrancas".

El EPEN informó que los trabajos están programados para el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre, de 7 a 14.

trabajadores epen corte de luz mantenimiento

Por esto, indicaron que resulta necesario interrumpir el suministro eléctrico en los sectores mencionados, de acuerdo al siguiente detalle:

Martes 28 de 7 a 14: Buta Ranquil, Barrancas -en su totalidad-, zonas rurales aledañas.

Miércoles 29 de 7 a 14: Buta Ranquil, sectores de Barrancas -salvo el casco urbano-, zonas rurales aledañas.

Jueves 30 de 7 a 14: Buta Ranquil, sectores de Barrancas -salvo el casco urbano-, zonas rurales aledañas.

Desde el EPEN, aclararon que en el casco urbano de Barrancas, el miércoles 29 y jueves 30 se generará electricidad con equipos propios.

Con el objetivo de mantener y optimizar la calidad del servicio eléctrico, efectuarán el cambio de postes y recambio de aisladores, el montaje y reajuste de elementos de sujeción, además del mantenimiento y verificación de protecciones en la subestación transformadora 33/13,2 kV. de Buta Ranquil.

El ente provincial solicitó "tomar las precauciones necesarias durante el período de interrupción y agradece la comprensión ante los inconvenientes que puedan presentarse, recordando que estas tareas son indispensables para garantizar un servicio seguro y confiable".