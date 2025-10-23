La Cooperativa CALF instaló sus primeros paneles solares en una casa de familia

Se trata de tecnología de última generación colocada para un usuario residencial. Destacan la rápida respuesta de la cooperativa para concretar la puesta en marcha de los equipos.

Directivos y personal de CALF Renova, junto a la propietaria de la vivienda que instaló los paneles solares.

CALF Renova , perteneciente a la Cooperativa de Agua Luz y Fuerza anunció este jueves la realización de la primera instalación residencial de un sistema de paneles solares y un medidor inteligente en una vivienda en la ciudad de Neuquén.

“Esta primera instalación residencial es un gran orgullo para nosotros. Se trata de una instalación de 16 paneles con un inversor On Grid de 10 kW ”, describió Florencia Quiroga Panelli , coordinadora de Finanzas y Energías Renovables.

La directiva resaltó que “nos llena de orgullo porque creemos que la energía del futuro se construye con la decisión y la participación de todos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CalfNeuquen/status/1981327938948612138&partner=&hide_thread=false Calf Renova impulsa la energía limpia en la ciudad de Neuquén



Con su primera instalación residencial de paneles solares y medidor inteligente, Calf Renova da un nuevo paso hacia un modelo energético más sustentable y participativo.



La energía del futuro se construye con la… pic.twitter.com/yN2EfWyi42 — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) October 23, 2025

La puesta en marcha de esta tecnología permitirá al usuario generar su propia energía limpia, reducir el consumo proveniente de fuentes tradicionales e inyectar el excedente a la red eléctrica de la Cooperativa, contribuyendo así “a un modelo energético más eficiente y responsable”, señalaron desde CALF.

Estreno

Por su parte, Silvia Galetti propietaria de la vivienda muy contenta y entusiasmada con el resultado de la instalación señaló que “estamos estrenando este sistema de pantallas solares. Encontré el apoyo de CALF Renova quienes apenas los contacté casi inmediatamente vinieron a ver la casa y me invitaron a una reunión”.

Este tipo de soluciones se traducen en un ahorro directo en la factura de energía y fomentan la conciencia ambiental al disminuir la huella de carbono.

El uso de medidores inteligentes permite además monitorear el consumo y la generación en tiempo real, optimizando el uso de la energía y promoviendo un mayor control por parte del usuario.

“De esta manera, CALF Renova reafirma su compromiso con la transición hacia un modelo energético más limpio, moderno y participativo, que combina innovación tecnológica, eficiencia y cuidado del ambiente”, indicó la cooperativa.

Convenio con el BPN para instalarlo

El pasado viernes 17, la cooperativa CALF firmó un convenio con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para que la unidad de servicios CALF Renova pueda ofrecer sus sistemas de generación solar fotovoltaica con financiación directa del Banco, destinada tanto a personas físicas como jurídicas.

A través de esta alianza, los usuarios podrán acceder a una línea de préstamos personales con destino específico para energías sustentables, que financia hasta el 100% del valor de los equipos, materiales y servicios necesarios para la instalación de sistemas solares, incluyendo el IVA.

De esta manera, CALF Renova se incorpora al programa del Club de Beneficios BPN, posibilitando que los vecinos, vecinas y empresas de la provincia puedan invertir en soluciones de generación renovable con condiciones de pago accesibles y el respaldo de la cooperativa y del banco provincia.

“Este convenio es un paso más en el camino de la transición energética. Buscamos que cada hogar y cada PyME de Neuquén tenga la posibilidad real de generar su propia energía limpia, con acompañamiento técnico y financiero local”, destacaron desde la conducción de CALF.

“La iniciativa refuerza el compromiso de CALF con la promoción de energías renovables, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible de la región, impulsando la participación activa de los usuarios en la construcción de un modelo energético más responsable y colaborativo”, subrayó la cooperativa.