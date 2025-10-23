Apareció Lourdes de Bandana en medio de su búsqueda: "Esto es terrible"

En medio de la preocupación y la denuncia, la cantante apareció este jueves por la mañana.

Este jueves a primera hora de la mañana se conoció la denuncia que realizó la madre de Lourdes Fernández , cantante de Bandana , quien aseguró que estaba desaparecida desde el pasado 4 de octubre.

A las pocas horas, Lourdes apareció en redes sociales, y precisamente subió una storie en su cuenta de Instagram desconcertada por esta búsqueda de su paradero. "Me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes, esto es terrible".

"No puedo creerlo, no chicos. Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es", sumó en un extraño video donde la imagen de ella se congela y sólo se puede ver su cara. "Estoy perfecta, gracias por ocuparse de mi y estar pendiente pero estoy bien", concluyó.

Lourdes no se perdió

Qué dijo Lissa, su compañera de Bandana por la desaparición

Al mismo tiempo que Lourdes subía el extraño video en su cuenta de Instagram para confirmar que se encontraba bien, su compañera de banda Lissa Vera, realizó un contundente posteo donde se muestra preocupada por la desaparición de su "amiga y compañera".

"Previo a expresarme en los medios y conjuntamente con mi abogado, daremos el encuadre legal correspondiente para dar con ella. En este momento, nos dirigimos a denunciar los hechos y dar intervención a la justicia", expresó a través de una storie.

lissa vera

Lo cierto es que esta situación genera una gran preocupación, ya que en el año 2022 había radicado una denuncia por violencia de género contra su expareja. Esta presentación judicial contra Leandro García Gómez fue retomada por Mabel en el escrito que recibió este miércoles a la noche a través de un mail, la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal.

El posteo de Lourdes de Bandana en medio de la denuncia por desaparición

La cantante conocida popularmente como "Lowrdez", desapareció el pasado 4 de octubre, así lo aseguró su madre al realizar una denuncia en una dependencia policial. Pero hay gran desconcierto y preocupación ya que pese a no tener contacto hace 19 días, la cantante de Bandana mantiene sus redes sociales activas.

Desde el 4 de octubre a la fecha, realizó 21 publicaciones en su perfil de Instagram donde cuenta con más de 109 mil seguidores. Sin embargo, el posteo que más llamó la atención a sus fanáticos en medio de su desaparición es el realizo el 21 de octubre dedicado a su expareja, Leandro García Gómez, a quien denunció en más de una oportunidad por violencia de género.

"Feliz cumple!! Gracias totales. Pase malos momentos sin embargo especies y te bancaste como un caballero a todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre. TE AMO Muchxo LeanGG”, es el texto que acompaña una imagen de la cantante con su expareja.

La publicación, a diferencia de las anteriores, no puede ser comentada ya que el usuario bloqueó el acceso a comentarios por parte de los seguidores.