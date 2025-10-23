Sigue el misterio: qué dijo la expareja de Lourdes tras el operativo policial en su casa

Leandro García Gómez es el principal sospechoso por la desaparición de la cantante, de quien no se conoce su paradero desde el 4 de octubre.

Según precisaron, el 4 de octubre fue la última comunicación de Lourdes con su familia.

La desaparición de Lourdes Fernández , integrante de la banda pop Bandana , sumó un nuevo giro en las últimas horas. "Lowrdez" desapareció el pasado 4 de octubre, según la denuncia que radicó su mamá, y su entorno sospecha de su ex pareja, Leandro García Gómez , quien ya había sido denunciado por la cantante por violencia de género.

En este marco, el departamento del sospechoso en Palermo fue allanado por parte de la Policía para dar con el paradero de la cantante. Según reveló Noticias Argentinas, efectivos policiales se presentaron en el domicilio del sospechoso esta mañana y fueron recibidos por García Gómez, quien se mostró molesto durante el procedimiento e incluso registró la intervención con su teléfono.

A raíz de esto salió su abogado a aclarar la situación y desmintió cualquier tipo de vínculo actual entre su cliente y la cantante. "Él no la ve hace tiempo, no tiene vínculo con ella" , afirmó el letrado, intentando despejar las versiones que apuntaban a un posible conflicto entre ambos.

LOURDES FERNANDEZ

¿Dónde está Lourdes Fernández?

Por la mañana, en medio de su intensa búsqueda, apareció con un extraño posteo en la historia de su cuenta de Instagram.

"Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible", indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante autoridades policiales por averiguación de paradero. "Gracias por ocuparse de mí, estoy bien", agregó, en el video que registra su disfonía.

Lourdes no se perdió

Durante 19 días no se supo nada de ella y hoy, finalmente, la Policía habría logrado ubicarla. Según reveló TN, la Policía de la provincia de Buenos Aires la habría ubicado allí.

“No está con la expareja. La contactaron en la Provincia de Buenos Aires. Por una cuestión de protocolo no se puede decir el lugar. Está conversando con una brigada de la Policía de la Ciudad y la idea es poderse encontrar con ella para poder llevarla a la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia”, explicaron.

De igual manera, hasta el momento no se conoce su paradero oficialmente. Mientras tanto, siguen los allanamientos en el departamento de la casa de la expareja de Lourdes Fernández, quien permitió el ingreso de la policía.

Lissa Vera denunció a la ex pareja de Lourdes y se mostró preocupada

Lissa Vera, cantante e integrante de Banda, denunció a Leandro García Gómez, el ex novio de Lourdes Fernández. "Creo que está en peligro", aseveró.

"Vine a hacer una denuncia para protegerla a ella por más que en este momento me odie, porque ella siente que me estoy metiendo con quien ama", dijo ante los medios al salir de la fiscalía donde radicó la denuncia. "Yo la prefiero ofendida y viva que contenta y muerta", dijo respecto a lo que la artista podría pensar a raíz de esta denuncia.

Según reveló la artista, Lourdes era víctima de "acoso, psicopateo" y aseguró que ella también corre peligro al hacer esta presentación formal. "Así como enloqueció con Lourdes, puede que lo haga conmigo. Generalmente se pelea con mujeres", dijo.

Durante su declaración, la cantante también expresó temor por la seguridad personal de Fernández y afirmó que el denunciado "maneja las redes sociales" de Lourdes, además de tener un historial de comportamientos violentos. Por otra parte, Vera manifestó que le pareció extraño que su compañera presentara recientemente un cuadro de anginas, insinuando que podría tratarse de una consecuencia física de un ahorcamiento.