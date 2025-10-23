Neuquén La Mañana Volcán Lanín Buscan a dos escaladores extraviados en el Volcán Lanín: fueron por la cara sur no habilitada

Se desplegó un operativo de rescate por las dos personas que fueron por un sendero de difícil acceso. Intervienen en la búsqueda más de 20 agentes del PNL en medio de un ingreso de nieve y viento blanco.







Desde el Parque Nacional Lanín (PNL) informaron en la noche de este jueves que desplegó un operativo de rescate de dos personas extraviadas que escalaban el volcán Lanín por la cara sur en medio de condiciones meteorológicas adversas.

En el parte de las 20.30 indicaron que se activó un protocolo de emergencia por dos personas que se encuentran en la cara sur del volcán. Aclararon que ese sendero es una zona no habilitada y de muy difícil acceso.

En el operativo que se montó de rescate participan 20 agentes del Parque Nacional Lanín, rescatistas del ICE Lanín y Guardaparques de Tromen y Puerto Canoa.