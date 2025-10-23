Javier Milei cerró la campaña electoral de La Libertad Avanza: "Argentina va a cambiar en serio"

El mandatario nacional estuvo acompañado por los principales candidatos del oficialismo en los 24 distritos.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves por la noche el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario , a solo tres días de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Acompañado por gran parte de su Gabinete y por los candidatos del espacio en los 24 distritos del país, el mandatario brindó un discurso en el que apuntó contra la oposición, destacó los logros de su gestión y pidió apoyo para avanzar con nuevas reformas estructurales.

“Este Gobierno es distinto a todos los que hubo antes”, afirmó Milei desde el escenario montado en el Parque de España, frente al río Paraná. El mandatario sostuvo que “la inflación está bajando”, que “se terminaron los piquetes” y que “hay una nueva etapa que necesita un Congreso distinto”. También señaló que, pese a las dificultades, “llegamos de pie a esta elección” y aseguró: “A partir del domingo, la Argentina va a cambiar en serio”.

Durante su intervención, el jefe de Estado cargó contra los bloques opositores a los que calificó como “una máquina de impedir” y los acusó de actuar con lógica “destituyente”. En ese marco, pidió a la ciudadanía que vote a los candidatos de La Libertad Avanza para ampliar la representación oficialista en el Parlamento y así avanzar con las reformas pendientes.

MUCHAS GRACIAS ROSARIO.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/glbSvHFNjF — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2025

“Durante el primer año nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Pero cuando vieron que la economía empezó a recuperarse, prendieron la máquina de impedir. A pesar de ellos, llegamos hasta acá y vamos a ir por más”, remarcó.

El Presidente respaldó especialmente la candidatura de Agustín Pellegrini, quien encabeza la lista de diputados nacionales por Santa Fe. El joven dirigente enfrentará al oficialismo provincial representado por Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y a Caren Tepp (Fuerza Patria), que lideran las encuestas según los últimos sondeos.

Cánticos contra Pullaro

Durante el acto, sectores de la militancia libertaria entonaron cánticos contra el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, a quien acusaron de connivencia con el narcotráfico al grito de "Pullaro narco, la p... que te pario". El mandatario provincial no fue mencionado por Milei, ni tampoco lo fue José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura tras quedar vinculado a Maximiliano “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

El operativo de seguridad fue amplio y estuvo coordinado por fuerzas federales y locales. En paralelo al acto, gremios y organizaciones sociales realizaron movilizaciones de repudio en las inmediaciones, en la Plaza Guernica, a pocos metros del Parque de España. Desde sectores sindicales nucleados en la CATT, ATE, COAD y agrupaciones como el Movimiento Evita y la UTEP, declararon a Milei como “persona no grata” en Rosario.

Milei flameando la bandera de Las Fuerzas del Cielo. pic.twitter.com/JPPauox7Vz — Carajo (@CarajoStream) October 23, 2025

Llamado al voto

Milei cerró su intervención con un llamado directo al electorado: “Estamos a mitad de camino, esta vez el esfuerzo vale la pena. Hay menos inflación, menos pobres, menos inseguridad. Si siguen abrazando las ideas de la libertad, vamos a hacer que Argentina sea grande nuevamente”.

El presidente evitó dar pronósticos sobre la elección del domingo, pero expresó su expectativa de mejorar la representación en ambas cámaras del Congreso para “consolidar los cambios”. Además, ratificó que habrá cambios en el Gabinete después de los comicios, aunque no adelantó nombres. Sí deslizó que Santiago Caputo “puede tener un rol central” en la nueva etapa de gestión.