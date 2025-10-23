Elecciones legislativas: el cierre de campaña de La Libertad Avanza con la presencia de Milei

El presidente estará en el cierre libertario en la ciudad de Rosario. Antes había cancelado su visita a Neuquén, Río Negro, Ezeiza y Salta.

El Presidente estará en Rosario, donde fueron convocados los militantes y sus candidatos.

Tras pasar su cumpleaños en Quinta de Olivos y sin agenda definida , el presidente Javier Milei vuelve con actividades y este jueves estará presente en Santa Fe en el cierre de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del próximo domingo.

En el parque España de Rosario a partir de las 19 horas , Milei se mostrará junto a sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, liderados por Agustín Pellegrini.

Antes de esta actividad, el jefe de Estado canceló otras presentaciones que tenía previstas en Río Negro, Neuquén, Salta y en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Ezeiza. De esta manera, no volverá a encabezar ningún otro evento.

Rosario es un punto clave para Milei, ya que en ese distrito obtuvo más de un 56% de votos en el balotaje de 2023. Allí estará acompañado por el vicepresidente de La Libertad Avanza de Santa Fe, y primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini.

La Libertad Avanza santafesina sostiene que el escenario de tercios en la provincia se desdibujó y que el electorado se encamina hacia una elección polarizada entre dos modelos de país.

El mandatario se encontrará acompañado por todo su Gabinete -que desde el lunes presentará modificaciones-, y por candidatos de todas las provincias, reveló TN. También se espera la presencia de influencers libertarios, integrantes de las agrupaciones Las Fuerzas del Cielo como el "Gordo Dan", la Juventud Libertaria y aliados del PRO.

Incluso, los postulantes al Congreso Nacional de LLA por Neuquén -Nadia Márquez y Gastón Riesco- asistirán a Rosario, para el acto de cierre que el partido realizará allí con la presencia del presidente Javier Milei.

Desde La Libertad Avanza remarcan una gran polarización con el kirchnerismo

Aunque aún no está terminado el discurso presidencial, sí está claro que Milei volverá a insistir con el mensaje de esperanza al electorado, haciendo énfasis en que "el esfuerzo valga la pena" y, al igual que el slogan de campaña, remarcará el "La Libertad Avanza o Argentina Retrocede". También se espera una postura similar a la que expresó en Córdoba, este martes, donde aclaró que nunca dijo "que iba a ser fácil".

Hasta último momento, el Gobierno también remarcará la polarización con el kirchnerismo, que espera un gesto de unidad entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof antes de la elección.

El oficialismo espera con expectativa los resultados de la contienda electoral de medio término, que será bisagra en su administración y marcará el rumbo económico del país, en medio de vaivenes con el dólar.

Gran repudio al presidente en la previa a su llegada a Rosario

Organizaciones sociales y gremios con base en Santa Fe convocaron a una contramarcha para repudiar la presencia de Javier Milei en Rosario. Llaman a movilizarse declararán al libertario como "persona no grata", simbólicamente. El evento opositor tendrá lugar en la Plaza Guernica, a escasos metros del Parque de España, dónde se realizará el último acto proselitista del espacio libertario.

Quienes convocan a la jornada del jueves se compone de los gremios del transporte nucleados en la Confederación de Trabajadores del Transporte(CATT) seccional Rosario; sindicatos locales (COAD y ATE); y organizaciones sociales (La Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular). Además, se sumarán partidos del movimiento estudiantil.