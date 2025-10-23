Cristina Kirchner llamó a votar para "ponerle un límite al desgobierno de Milei"

"No hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto", dijo la ex presidenta.

En la cuenta regresiva a la veda , Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales un audio en el que se hace eco de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

"El experimento libertario fracasó ", lanzó duramente y contextualizó sobre la situación económica que atraviesa el país y el salvataje de Estados Unidos.

En su mensaje, la ex presidenta de la Nación indicó que no es que vota sólo "a diputados a senadores", sino que esta acción "puede ponerle un límite al desgobierno de Javier Milei , para terminar con el ajuste permanente".

"Les pido que cuidemos mucho la elección. El Gobierno cambió el instrumento de votación, sin la debida capacitación poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo", aseveró sobre la Boleta Única de Papel.

CFK criticó el acuerdo con EE.UU y dijo que Donald Trump es el "jefe de campaña" de Milei

En su mensaje de un poco más de tres minutos, Cristina se refirió a la problemática que atraviesa una parte de la Argentina que no llega a fin de mes. "La gente tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera".

Al mismo tiempo, hizo referencia a la "entrega de la soberanía nacional" haciendo referencia a los acuerdos que realiza el gobierno libertario con Estados Unidos y para reforzar su declaración, citó lo que dijo Trump días atrás. "Basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y, en la práctica, su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano, Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras, textual, los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir".

Acto seguido, se refirió al plan económico del presiente y cómo Milei repitió públicamente que se trata del más exitoso, cuando "terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo".

"Hay que frenar este modelo y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo"

La presidenta del Partido Justicialista (PJ) remarcó la necesidad de defender la autonomía nacional: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.

Y, al mismo tiempo, llamó a votar al peronismo este próximo domingo 26. "Este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.

Finalmente, Cristina Kirchner concluyó su mensaje con una consigna: "El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común".