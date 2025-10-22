El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei

El motivo que anticipó la salida del canciller antes de las elecciones legislativas del domingo.

Este miércoles por la mañana se conoció que Gerardo Werthein le presentó a Javier Milei su renuncia como canciller.

La decisión fue comunicada al Presidente. Según indicó La Nación, había planteado sus objeciones por la influencia de Santiago Caputo y quedó en la mira por los fallidos en la bilateral con Donald Trump.

Asimismo, se señaló que la salida del canciller estaba prevista para después de las elecciones legislativas del domingo. Este martes el presidente había deslizado la posibilidad de un cambio en el gabinete a raíz de los resultados electorales.

El malestar de Werthein con Caputo, integrante del "triángulo de hierro", obedece en buena medida a los ataques que recibió el canciller por parte de la tropa digital que responde al asesor del Presidente, tras la bilateral que mantuvo Milei con Trump. El canciller esperaba una defensa pública por parte del primer mandatario que nunca llegó, por lo cual decidió presentar su dimisión ante los trascendentes comicios del domingo próximo.

Por el momento, no se informó quién ocupará su lugar al frente del Palacio San Martín.

En aquel encuentro, el presidente estadounidense habría condicionado su apoyo financiero a la Argentina a un triunfo electoral de La Libertad Avanza, un episodio que generó fuertes críticas dentro del Gobierno y dejó al canciller en el centro de las tensiones.

Las críticas en redes sociales que llevaron a la renuncia de Werthein

Fuentes de la Cancillería reconocieron en reserva que Werthein estaba "cansado de que lo operen" desde redes sociales y medios cercanos al oficialismo.

El tuitero y miembro de las Fuerzas del Cielo, Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, lo culpó directamente por el "error" de Trump, quien condicionó la ayuda económica a Argentina al triunfo del Gobierno en las elecciones del próximo domingo 26.

Desde ese sector, y sus terminales internacionales, agregaron fuera de micrófono que el canciller #no tiene buenos contactos con el Partido Republicano", que es cercano al expresidente demócrata Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, y que "Trump sabe todo eso y no le gusta".

Quién es Gerardo Werthein

Antes de llegar al Palacio San Martin en noviembre de 2024, Werthein se desempeñaba como embajador argentino en Estados Unidos. También se mantiene como presidente honorario del Comité Olímpico Argentino (COA).

Además de ser veterinario, tiene una extensa carrera como empresario, donde forjó negocios en medios de comunicación, agricultura, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario, industria alimenticia y la salud. También es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y Olympic Broadcasting Services (OBS).

Cuando Milei viajó a Estados Unidos por primera vez como mandatario, el ahora ex canciller Werthein lo acompañó y visitaron juntos la tumba del reconocido rabino Menachem Mendel Schneerson, también conocido como el "Rebe"; se trata del séptimo y último Rebe de Jabad Lubavitch, una rama del judaísmo jasídico.

Tras ese encuentro, había expresado que fue "un momento de mucho emoción". Además, fue quien le organizó encuentros políticos a Milei dicha gira por la ciudad de Nueva York, donde se reunió, entre ellos, con Bill Clinton.