Elecciones en Neuquén 2025: el voto indeciso y la incertidumbre de los días previos

Los equipos de campaña aprovechan las últimas horas de proselitismo previo a la veda electoral. Indecisos y ausentismo son los dos factores que pueden incidir en el resultado del próximo domingo.

A cinco días de las elecciones legislativas , el clima político se siente saturado. Hay una especie de empacho colectivo de tanta campaña, de tanta especulación y ansiedad previa al domingo electoral. No solo entre la ciudadanía, sino también dentro de los equipos de campaña y los propios candidatos, que transitan estos últimos días con una mezcla de euforia, expectativa y cansancio. En este 22 de octubre de 2025, el panorama se presenta cargado de sensaciones, rumores y encuestas que, más que aclarar, confunden.

El gobierno nacional busca mostrarse fuerte en todos los distritos, con un esfuerzo comunicacional que intenta proyectar triunfos o, al menos, apariencias de victorias anticipadas. En algunos territorios, se instalan discursos triunfalistas. En otros, se busca conformarse con el segundo lugar, pero siempre con el mismo objetivo: evitar la idea de derrota. Sin embargo, la última palabra la tiene el voto ciudadano, que hablará el próximo domingo.

En Neuquén, el escenario se reconfigura entre dos polos que ya dominan el tablero local: La Libertad Avanza y La Neuquinidad . Por un lado, los libertarios promocionan su posible victoria de la mano de Javier Milei y sus referentes provinciales. Por el otro, la fuerza oficialista, que apela al concepto de identidad neuquina y mantiene, según varios sondeos, una ventaja que oscila entre 5 y 8 puntos. Desde Buenos Aires, los números son menos generosos: hablan de apenas dos puntos de diferencia, a favor de La Libertad Avanza, lo que en términos electorales equivale a un empate técnico.

Neuquinidad

El peronismo y lo que pudo ser

El peronismo neuquino, mientras tanto, atraviesa un momento de fractura interna. Oscar Parrilli, Darío Martínez y Ramón Rioseco representan tres figuras de peso que hoy trabajan por separado, cada uno desde su propio espacio. La foto conjunta que muchos esperaban no aparecerá. Y esa ausencia de unidad, esa falta de imagen corpórea de liderazgo compartido, se traduce en votos que se dispersan o directamente se fugan hacia otras opciones, especialmente hacia La Neuquinidad, donde no falta militancia peronista.

El MPN, el gran ausente

El MPN, sin candidatos propios, a través de sus intendentes, jugará a favor de los candidatos de La Neuquinidad. Pero habrá una fracción más distante, no tan significativa en número, que podría optar por votar a Fuerza Patria o simplemente abstenerse.

En el análisis de los equipos de campaña también aparece un factor que no se puede subestimar: los indecisos y ausentes. Entre ambos grupos se concentran entre el 20 y el 30% del padrón. Es un número enorme que puede redefinir cualquier resultado.

Indecisos, el voto que más pesa

A eso se suma un dato alarmante: según las últimas mediciones, más de la mitad de los encuestados, el 54%, no sabe cómo funciona la boleta única. De cada 100 votantes, 56 no tienen idea de cómo usarla. Este nivel de desconocimiento puede generar confusión, demoras y, sobre todo, votos nulos o blancos.

Por eso, más allá de los números, de las encuestas y de los relatos de cada fuerza, lo cierto es que el escenario sigue abierto. La Neuquinidad parte con ventaja, La Libertad Avanza busca consolidar su crecimiento, y el peronismo intenta recomponer algo de lo perdido. Pero nada está definido. En estas elecciones no hay certezas, sólo una suma de interrogantes que se resolverán el próximo domingo, cuando finalmente la ciudadanía, y solo ella, ponga su voz en las urnas.